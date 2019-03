Gold-Marathon für Theresa Johaug

Theresa Johaug krönte eine fantastische WM-Vorstellung vor über 15.000 begeisterten Fans mit dem überlegenen Sieg im Marathon über 30 Kilometer im freien Stil und holte damit ihre dritte Goldmedaille in Seefeld. Platz zwei und Silber ging an Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg (36,8 Sekunden Rückstand) vor der Schwedin Frida Karlsson (44r,0).

Die deutschen Starterinnen konnten sich heute wieder über ein gutes Ergebnis freuen. Victoria Carl zeigte ein tolles Rennen und wurde mit Platz neun belohnt. Katharina Hennig lief auf Rang 21 und Pia Fink wurde 25.



Platz acht eroberte die Österreicherin Teresa Stadlober, die nach einem vor allem zu Beginn starken Rennen, am Ende 2:03,8 Minuten hinter der alles überragenden Norwegerin lag.

Die 30-Jährige Johaug hält nach ihrem Triumph im letzten Damenrennen nun bereits bei zehn Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und stieß in der ewigen Bilanz mit insgesamt zehn Goldenen, zwei Silbermedaillen und dreimal Bronze auf Rang fünf vor. Johaug hatte sich von Beginn an abgesetzt, sehr schnell die schärfsten Konkurrentinnen distanziert und war am Ende ein fast ,,einsames Rennen“ gelaufen.

,,Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, fühlte mich von der ersten Sekunde an stark und konnte – wie gewollt - gleich ein schnelles Tempo gehen. Das war entscheidend", sagte die WM-Königin aus Norwegen und streute den Veranstaltern Rosen: „Das waren großartige Weltmeisterschaften. Die Atmosphäre hat zusätzlich gepusht. Vor Beginn der WM hatte ich von einer Goldmedaille geträumt, jetzt habe ich drei, unglaublich. Ich bin echt glücklich.“

