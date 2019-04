Andreas Wolff: „Der innere Vulkan ist in meiner DNA verankert“

Bei der Heim-WM im Januar verpassten die Deutschen den Traum vom Finale gegen überlegene Norweger (25:31). Am Ende reichte es nur für Platz vier. Torwart Andreas Wolff (THW Kiel) spricht in der Sport Bild erstmal über das WM-Aus.

„Wir haben am Ende einfach zu schlecht gespielt, um Weltmeister zu werden. Das habe ich akzeptiert. Doch die Niederlage beim Spiel um Platz drei gegen Frankreich geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. Wir haben uns die Medaille aus der Hand reißen lassen,“ sagt Wolff der Sport Bild.



Und weiter: „Der innere Vulkan ist in meiner DNA verankert.“ Nach der Niederlage gegen Norwegen saß er noch minutenlang alleine auf der Bank: „Als ich in die Kabine gegangen bin, war alles still, und es war nur noch Leere im Kopf.“



Für Wolff ist es die letzte Saison in Kiel. Ab Sommer wird er für den polnischen Spitzenklub KS Kielce auflaufen. Bis dahin will er mit dem THW noch Titel holen: „Wir lauern auf jeden Fehler und schielen auf das Triple. Mein Traum wäre es, mehr Titel mitzunehmen, als ich Vertragsjahre in Kiel habe.“

Quelle: SPORT BILD