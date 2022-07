TSG Hoffenheim sucht nach Verstärkung in Abwehrzentrale

Wenige Wochen vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison sucht die TSG Hoffenheim noch nach Verstärkung in der Abwehrzentrale. "Der Verein hat ambitionierte Ziele, ich strebe auch immer nach dem maximalen Erfolg, entsprechend werden wir in der Innenverteidigung noch schauen", sagte Cheftrainer André Breitenreiter dem "Kicker".

Aber es sei wichtig, "richtige Entscheidungen" zu treffen, von denen man überzeugt sei und die zur TSG passten. "Da werden wir nicht aus Aktionismus heraus Transfers tätigen, da unterstütze ich den Verein zu hundert Prozent", so Breitenreiter. Hoffenheim wird am 31. Juli im ersten Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal auf den SV Rödinghausen treffen, in der Liga geht es dann am 6. August mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach los.

Quelle: dts Nachrichtenagentur