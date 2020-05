1. Bundesliga: Leverkusen unterliegt Wolfsburg deutlich

Am 28. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg mit 1:4 verloren.

Nach zwei furiosen Siegen gegen Bremen und Mönchengladbach seit Saison-Fortsetzung zeigte Leverkusen in der ersten Hälfte gegen Wolfsburg ein schwaches Spiel ohne große eigene Torgelegenheiten. Währenddessen wären die Gäste beinahe durch Joao Victor schon in der 13. Minute und in der 16. Minute in Führung gegangen. Doch Torhüter Lukas Hradecky rettete für die Werkself. Stattdessen köpfte Marin Pongracic nach einem Freistoß von Arnold in der 43. Spielminute zur Führung der Gastmannschaft ein. In Halbzeit zwei hätte der VfL fast direkt nachgelegt, doch Hradecky parierte den Versuch von Josip Brekalo aus neun Metern in Minute 47 stark. Leverkusen kam danach deutlich besser ins Spiel, musste in der 64. Minute jedoch den zweiten Gegentreffer hinnehmen, als Maximilian Arnold einen Freistoß aus zentraler Position unter Mauer von Havertz abgefälscht im Bayer-Kasten unterbrachte. In der 68. Minute folgte sogar das dritte Tor der Autostädter, als Renato Steffen nach Flanke von Joao Victor ins rechte Toreck köpfte. Das vierte Gegentor folgte in der 75. Minute, als Marin Pongracic seinen zweiten Kopfballtreffer nach Arnold-Freistoß im linken unteren Toreck unterbrachte. In Minute 85 verkürzte die Elf von Peter Bosz dann noch, als der 17-jährige Florian Wirtz den Treffer von Julian Baumgartlinger auflegte.

Der VfL Wolfsburg festigt durch den Sieg Rang sechs in der Tabelle, während Leverkusen auf Rang fünf abrutscht.



FC Bayern schlägt BVB dank Kimmich



Zum Auftakt des 28. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München auswärts gegen Borussia Dortmund mit 1:0 gewonnen. Dortmund kam gut ins Spiel und bereits nach 30 Sekunden klärte Jerome Boateng auf der Linie gegen Erling Haaland, nachdem Manuel Neuer herausgelaufen war. Nach einer druckvollen Anfangsviertelstunde des BVB hatte Bayern in der 19. Minute durch Serge Gnabry seine bis dahin beste Chance, doch Lukasz Piszczek klärte für den geschlagenen Roman Bürki vor der Torlinie. Anschließend neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, ehe Joshua Kimmich in der 43. Spielminute mit einem feinen Lupfer aus 20 Metern die Münchener Führung erzielte. Roman Bürki war dabei mit der Hand noch dran, konnte den Treffer aber nicht verhindern. In Halbzeit zwei drückten die Bayern Dortmund zunächst hinten rein, in der 58. Minute hätte dennoch beinahe Erling Haaland aus elf Metern ausgeglichen. Seinen Schuss fälschte Jerome Boateng jedoch im Liegen zur Ecke ab. In der 80. Spielminute drosch Mahmoud Dahoud den Ball aus 20 Metern auf das rechte Toreck doch Manuel Neuer parierte stark. Fast im direkten Gegenzug setzte Robert Lewandowski seinen Flachschuss an den linken Torpfosten. Der BVB kam danach nicht mehr gefährlich vor das Münchener Tor, sodass Kimmichs Treffer letztlich zum Bayern-Sieg genügte.



Die Bayern führen somit mit sieben Punkten Abstand vor den zweitplatzierten Schwarzgelben die Bundesliga-Tabelle an und machen einen großen Schritt Richtung deutscher Meisterschaft.

Die Ergebnisse der anderen Spiele: Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 0:0, Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 3:3.

Quelle: dts Nachrichtenagentur