1. Bundesliga: BVB zerlegt Gladbach

Nach dem blamablen 2:4 gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag in der Europa League hat der BVB in der Fußball-Bundesliga dank eines souveränen 6:0-Siegs im Duell mit Borussia Mönchengladbach eine starke Reaktion gezeigt.

Die 10.000 Zuschauer im Signal Iduna Park sahen zu Beginn eine Partie auf Augenhöhe, ehe Dortmund aufdrehte und innerhalb von kürzester Zeit gleich zweimal zuschlug. Erst war Reus per Abstauber zur Stelle (26.), wenig später enteilte Malen der BMG-Verteidigung und behielt allein vor Sommer die Nerven (32.). Mit der 2:0 Führung gingen die Hausherren in die Pause. Glücklich wirkte BVB-Trainer Marco Rose dennoch nicht, mit Reyna und Zagadou musste er zwei Spieler verletzungsbedingt auswechseln. Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Gladbach, wieder zurück ins Spiel zu finden, aber bis auf Hofmanns Lattenkracher nach gut einer Stunde blieben gefährliche Torgelegenheiten Mangelware. In der Schlussphase drehte Dortmund dann noch einmal richtig auf, beinahe jeder Schuss landete auch im Tor der Gäste. Erst entschied der eingewechselte Wolf mit dem 3:0 die Partie (70.), dann traf der ebenfalls eingewechselte Moukoko zum 4:0 (74.). Reus (81.) und Can 90.+1) schraubten schließlich das Ergebnis gegen in der Schlussphase völlig desolat auftretende Gladbacher auf 6:0. In der Tabelle bleibt Dortmund mit sechs Punkten Rückstand auf die Bayern Zweiter. Bei Gladbach wachsen die Abstiegssorgen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch vier Punkte.





FC Bayern gewinnt nach Rückstand gegen Fürth

Im ersten Sonntagsspiel des 23. Spieltags der Bundesliga hat der FC Bayern München nach einem zwischenzeitlichen Rückstand 4:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen.



Damit bleiben die Bayern mit deutlichem Vorsprung Tabellenführer, Fürth ist weiter Schlusslicht. Dabei hatten sich die Gäste am Sonntag vor allem in der ersten Hälfte gut präsentiert. Die Bayern hatten in der Offensive Probleme. In der 42. Minute konnten die Fürther dann durch einen abgefälschten Freistoß von Branimir Hrgota sogar in Führung gehen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren dann aber besser ins Spiel. Bereits in der 46. Minute erzielte Robert Lewandowski den Ausgleich. Ein Eigentor von Sebastian Griesbeck sorgte in der 61. Minute für die Führung der Münchener. Fürth gab sich im Anschluss nicht auf und blieb bemüht. Am Ende fehlte den Gästen aber die Durchschlagskraft. Stattdessen traf Lewandowski in der 82. Minute zum 3:1. In der Nachspielzeit erzielte auch noch Eric Maxim Choupo-Moting einen Treffer. Für die Bayern geht es am Samstagabend in Frankfurt weiter, Fürth ist zuvor gegen Köln gefordert.





Hertha bricht gegen RB auseinander

Zum Abschluss des 23. Bundesliga-Spieltags hat RB Leipzig mit 6:1 gegen Hertha BSC Berlin gewonnen.



Damit holt Leipzig den sechsten Sieg im achten Spiel und springt auf Platz vier. Hertha hingegen bleibt auch im siebten Spiel des neuen Jahres sieglos und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Das Spiel im Berliner Olympiastadion war in der ersten Halbzeit ein chancenarmes. RB hatte zwar leichte Feldvorteile, Berlin zeigte sich aber bemüht und machte die Räume eng. Trotzdem ging der Favorit aus Leipzig durch Henrichs abgefälschten Schuss in Führung (20.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber mit Schwung aus der Kabine und erzielten prompt den Ausgleich. Jovetic kam aus rund 20 Metern unbedrängt zum Schuss, der von Gvardiol abgefälschte Ball landete im rechten unteren Eck (48.). Die Begegnung war nun offen, Hertha spielte auf Augenhöhe, aber schwächte sich dann selbst, als Innenverteidiger Kempf den enteilten Nkunku nur mit einer Notbremse stoppen konnte. Schiedsrichter Ittrich entschied auf Rot und Elfmeter - Nkunku verwandelte souverän (64.). Mit einem Mann weniger brach Hertha nun komplett auseinander. Erst entschied Nkunku mit seinem zweiten Tor des Abends die Partie vollends (67.). Anschließend schraubten Olmo (74.), Haidara (82.) und Poulsen (88.) das Ergebnis in die Höhe.





Köln gewinnt gegen Frankfurt



In der Samstagabendpartie des 23. Bundesliga-Spieltags hat Köln gegen Frankfurt mit 1:0 gewonnen.

Zumindest vorübergehend sind die Geißböcke damit auf Platz sechs. Frankfurt muss sich mit Position zehn begnügen. Die meiste Zeit über war es ein ausgeglichenes Spiel. Anthony Modeste sorgte erst in der 84. Minute mit seinem Treffer für die Entscheidung. Köln war zwar etwas aktiver, Frankfurt lauerte dafür immer wieder auf Chancen im Umschaltspiel, wenngleich sie ungenutzt blieben. Immerhin 10.000 Zuschauer durften wieder ins Kölner Stadion.





