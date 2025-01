1. Bundesliga: Reife Gladbacher bezwingen harmloses Bochum

Am 19. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach daheim gegen den VfL Bochum mit 3:0 gewonnen.

Beide Teams riskierten zu Beginn eher wenig und versuchten zunächst, sicher zu stehen. Erst in der 14. Minute entstand mal Torgefahr, Ullrich setzte naach Stöger-Ecke seinen Kopfball aber etwas zu hoch an.



Insgesamt wirkte die Borussia etwas engagierter und wurde in der 34. Minute belohnt: Stöger legte nach einer Ecke für Reitz im Strafraum auf und der Angreifer brachte seinen Schlenzer sehenswert rechts im Kasten unter.



Die Offensivbemühungen des VfL aus Bochum fielen dagegen deutlich zu harmlos aus, sodass zur Pause eine verdiente Führung der Hausherren stand.



Auch im zweiten Durchgang blieb die Seoane-Elf das aktivere Team und schlug daraus in der 55. Minute Profit: Ein schneller Einwurf von Kleindienst schickte Hack auf den Weg Richtung Bochumer Tor, der Medic stehen ließ und unten rechts vollstreckte.



Im Anschluss kontrollierte das Heimteam die Begegnung größtenteils, der Hecking-Truppe fiel nicht viel ein. Stattdessen machten die Fohlen in der 86. Minute den Deckel drauf: Keeper Drewes brachte im Sechzehner regelwidrig den eingewechselten Ngoumou zu Fall und Kleindienst verwandelte den fälligen Elfmeter im Nachschuss zum Endstand.



Damit klettert Gladbach in der Tabelle vorerst auf Rang acht, Bochum bleibt Tabellenletzter.

1. Bundesliga: SGE spielt nach Marmoush-Abgang Remis in Hoffenheim

Am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt bei der TSG 1899 Hoffenheim 2:2 unentschieden gespielt.

In einem weitgehend kontrollierten ersten Durchgang brachte ein Strafstoß die erste Bewegung auf die Anzeigetafel. TSG-Verteidiger Kevin Akpoguma trat Hugo Ekitiké auf die Hacke. Der Gefoulte verwandelte selbst zur Frankfurter Führung. Die Führung erhöhte anschließend die Schlagzahl und belohnte sich in der 59. Minute vermeintlich mit dem Ausgleichstreffer. Torschütze Adam Hlozek hatte zuvor jedoch im Abseits gestanden.

Fünf Minuten später war es dann aber doch so weit. Hlozek legte für Neuzugang Gift Orban auf, der nur noch einschieben musste. Wiederum nur sechs Minuten danach brachte erneut Ekitiké die SGE wieder in Führung. Es folgte eine wilde Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit setzte Hlozek per Volley den Schlusspunkt.

In einer Woche empfängt die Eintracht den VfL Wolfsburg. Am Abend gastieren dann die Kraichgauer bei Bayer Leverkusen.

1. Bundesliga: St. Pauli gewinnt gegen Union

Zum Abschluss des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat St. Pauli gegen Union Berlin mit 3:0 gewonnen und die Eisernen damit direkt vom 13. Tabellenplatz verdrängt.

St. Paulis Morgan Guilavogui erzielte die ersten beiden Treffer, in der 31. Minute nach Vorlage von Irvine aus zwölf Metern und in der 51. Minute nach Zuspiel von Eggestein aus 16 Metern.

Als die 90 Minuten schon zwei Minuten rumwaren, sollte Danel Sinani, eigentlich in der 2. Mannschaft eingesetzt, noch ein paar Sekunden Bundesliga-Spielzeit bekommen, und der machte unmittelbar nach der Einwechslung mit seinem Treffer für St. Pauli den Deckel drauf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur