Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und Hertha BSC

Mit der Begegnung zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern München und Hertha BSC beginnt am 16. August die 57. Saison der Fußball-Bundesliga. Der Anstoß dieses Spiels sei um 20.30 Uhr, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitagmittag in Frankfurt am Main mit.

Die Partie werde live im ZDF und im Eurosport Player übertragen. Bereits drei Wochen zuvor starte die 2. Fußball-Bundesliga am 26. Juli in die kommende Saison 2019/20 mit der Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96. Das Spiel werde um 20.30 Uhr angepfiffen, so die DFL weiter. Die ersten zeitgenauen Ansetzungen seien für die Bundesliga in der 28. Kalenderwoche vom 8. bis zum 12. Juli geplant. Die Ansetzungen für die 2. Fußball-Bundesliga erfolge bereits in der kommenden Woche. Über den Saisonverlauf folgten die weiteren konkreten Ansetzungen jeweils unter anderem in Abhängigkeit vom Abschneiden der Clubs in den internationalen Wettbewerben sowie im DFB-Pokal, so die DFL. Quelle: dts Nachrichtenagentur

