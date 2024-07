Erste Medaillenentscheidungen bei Olympia stehen an

Nach der feierlichen Eröffnung am Vorabend stehen bei den Olympischen Spielen am Samstag die ersten Medaillenentscheidungen an.

Traditionell machen dabei die Schützen den Anfang. Bei den Luftgewehr-Mixed-Teams gehen am Vormittag für Deutschland die Europameister Anna Janßen und Maximilian Ulbrich an den Start. Bei den vergangenen Spielen in Tokio hatte es für den Deutschen Schützenbund nur eine Bronzemedaille im Bogenschießen gegeben.



Im Synchron-Wasserspringen vom 3-Meter-Brett treten derweil Jette Müller und Lena Hentschel für das deutsche Team an. Hentschel hatte in Tokio mit ihrer damaligen Partnerin Tina Punzel Bronze gewinnen können. Medaillenhoffnungen dürfte sich wohl auch der Schwimmer Lukas Märtens über 400 Meter Freistil machen. Märtens ist als Weltjahresbester nach Paris gereist.



Außerdem starten die deutschen Volleyballer gegen Japan in ihre ersten Spiele seit 2012. Japan heißt auch der erste Gegner für das deutsche Weltmeisterteam der Basketballer. Für die Handballer geht es dann am Abend gegen Schweden. Angelique Kerber trifft in der ersten Runde unterdessen auf Naomi Osaka. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin hatte am Donnerstag ihren Rücktritt nach Olympia angekündigt.



Am Freitagabend hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die 33. Olympischen Sommerspiele der Neuzeit offiziell für eröffnet erklärt. In einer mehrstündigen Zeremonie mit zahlreichen künstlerischen Darstellungen passierten die rund 6.800 Athleten der 206 Delegationen auf 94 Schiffen mehrere Wahrzeichen entlang der Seine, bevor Leichtathletin Marie-José Pérec und Judoka Teddy Riner das Olympische Feuer entzündeten.



Die Eröffnungsfeier fand erstmals nicht in einem Stadion statt, sondern auf einer rund sechs Kilometer langen Strecke in Paris. Die Route begann mit dem Schiff der Griechen am Pont d'Austerlitz, an dem die französische Trikolore mit eingefärbten Rauchschwaden gezeigt wurde. Die Zeremonie endete mit der französischen Delegation am Pont d'Iéna am Fuße des Eiffelturms.

Quelle: dts Nachrichtenagentur