1. Bundesliga: Leipzig nach souveränem Sieg gegen Bremen vorne

Am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig gegen Werder Bremen mit 3:0 gewonnen.

Die Sachsen agierten äußerst souverän, Bremen hatte keine Chance mitzuhalten. Lukas Klostermann traf in der 18. Minute, Patrik Schick (39.) und Nordi Mukiele (46. Minute) legten nach. Damit hat sich Leipzig zumindest vorübergehend wieder auf Platz eins der Tabelle positioniert, zwei Punkte vor den Bayern, die allerdings am Sonntag in Köln auf ein leichtes Spiel hoffen.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: 1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen 2:3, 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 2:3, SC Paderborn 07 - Hertha BSC 1:2, FC Augsburg - SC Freiburg 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur