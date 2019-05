Matthäus: „Für mich ist Havertz der Spieler der Saison“

Am letzten Spieltag hat sich Kai Havertz mit Bayer Leverkusen für die Champions League qualifiziert. Beim 5:1 am letzten Spieletag bei Hertha BSC erzielte der Mittelfeldspieler seinen neunten 1:0-Fühungstreffer in der Saison 2018/19. „Für mich ist Kai Havertz der Spieler der Saison“, sagt der Rekord- Lothar Matthäus zu SPORT BILD.

„Er hat die Mannschaft geführt, die entscheidenden Tore erzielt – und das konstant. Damit war er noch stärker als Dortmunds Marco Reus.“ Insgesamt traf Havertz in der vergangenen Saison 19mal. Matthäus lobt: „Kai Havertz hat alles. Talent und Bescheidenheit. Geschwindigkeit. Ein Auge für Situation und Mitspieler. Er ist torgefährlich und nervenstark. Er hat Ausstrahlung und Selbstvertrauen. Seine Körpersprache zeigt, dass er eine große Persönlichkeit ist.“ Quelle: SPORT BILD

