Eintracht Frankfurt und Marc Stendera lösen Vertrag auf

Eintracht Frankfurt und Marc Stendera gehen ab sofort getrennte Wege und lösen ihr ursprünglich bis 2020 datiertes Arbeitsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen auf.

Der gebürtige Kasseler gehörte dem Verein seit 2010 an und erhielt 2015 seinen ersten Profivertrag. Mit seinem Bundesligadebüt am 6. April 2013 avancierte Stendera mit 17 Jahren, drei Monaten und 27 Tagen zum damals fünftjüngsten Bundesligaprofi aller Zeiten. „Marc wird ein Tapetenwechsel für die Entwicklung seiner immer noch jungen Karriere sicher gut tun. Wir sind uns sicher, dass er bei seinen Qualitäten bald einen neuen Verein finden wird, wo seine Stärken wieder zur Geltung kommen werden. Wir wünschen ihm alles Gute“, glaubt Sportdirektor Bruno Hübner an den 23-Jährigen. Der U19-Europameister von 2014 kann auf insgesamt 89 Profispiele und fünf Tore für seinen Ausbildungsverein zurückblicken.

Quelle: Eintracht Frankfurt Fußball AG