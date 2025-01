Weiser glaubt an Titel mit Werder Bremen

Mitchell Weiser, Fußballspieler des SV Werder Bremen, will mit seinem Club Titel gewinnen und hat weitere Ambitionen. "Ich arbeite jeden Tag darauf hin, dass es irgendwann mit Werder passiert", sagte er dem "Kicker". "Genauso wie, dass ich auch noch mal mit dem Klub international spielen will."

Angesprochen auf die Saisonziele, sagte Weiser: "Wir haben uns deswegen nicht extra zusammengesetzt als Mannschaft und etwas ausformuliert, doch was ich sagen kann: Wir sind hungrig auf Erfolg, und das spürt man auch." Ob es dieses Jahr mit einem Titel klappt, könne er nicht sagen, aber das Ziel bleibe es jede Saison.



Weiser hatte bereits zwei Meisterschaften und einen DFB-Pokal-Sieg als Jung-Profi mit dem FC Bayern (2012-2015) feiern dürfen. Mittlerweile bestritt er 214 Bundesliga-Spiele und hofft weiterhin auf Einladung für die algerische Nationalmannschaft. "Kontakt gab es bislang mit den Offiziellen vom Verband, mit Trainer Vladimir Petkovic noch nicht", sagte Weiser. "Doch so wie ich das verstanden habe, werde ich eine Chance bekommen. Jetzt hoffe ich extrem darauf, dass ich eingeladen werde - ich will das unbedingt."

Quelle: dts Nachrichtenagentur