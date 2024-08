DFB-Pokal: Frankfurt gewinnt klar gegen Braunschweig

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals hat Eintracht Frankfurt am Montagabend klar bei Eintracht Braunschweig mit 4:1 gewonnen.

Nach einer drögen und torlosen ersten Halbzeit, ging es im zweiten Durchgang dafür dann richtig ab: Fares Chaïbi (52.), Hugo Ekitike (56. und 61. Minute) und Igor Matanovic (88. Minute) setzten die Frankfurter Treffer, Braunschweig gelang kurz darauf noch ein Ehrentreffer durch Levente Szabó (89. Minute).

Kickers Offenbach werfen Magdeburg aus DFB-Pokal

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals haben die in der Regionalliga Südwest spielenden Kickers Offenbach den Zweitligisten 1. FC Magdeburg aus dem Turnier geworfen. 2:1 lautete der Endstand im Stadion am Bieberer Berg.

Die beiden anderen am Montagabend parallel ausgetragenen Partien blieben ohne Überraschung: TuS Koblenz unterlag dem VfL Wolfsburg mit 0:1, Energie Cottbus verlor gegen Werder Bremen mit 1:3.

Die Pokalspiele der ersten Hauptrunde laufen noch bis Mittwoch, anschließend folgt die Auslosung für die 2. Hauptrunde, die am 29. und 30. Oktober ausgespielt wird. Das Achtelfinale kommt am 3./4. Dezember, das Viertelfinale am 4./5. und 25./26. Februar 2025, das Halbfinale am 1./2. April 2025 und schließlich das Finale in Berlin am 24. Mai 2025.

Quelle: dts Nachrichtenagentur