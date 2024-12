3. Liga: RWE-Coach Koschinat hatte "Schiss", Dresden wieder Erster: Ziel Aufstieg mit "viel Selbstvertrauen und viel Demut"

Dynamo Dresden ist "Winter-Meister" nach einem 3:0 beim Letzten Haching, überholt den frechen Aufsteiger Cottbus nach 5 Erfolgen aus den letzten unbesiegten 7 Spielen auf der Ziellinie. Dabei hat Dynamo sogar 2 Punkte weniger als im Winter 2023. "Wir nehmen viel Selbstvertrauen mit und wollen viel Demut zeigen in der Vorbereitung auf die ersten Spiele in der Rückrunde", sagt Dynamo-Trainer Thomas Stamm wohlwissend, dass Dynamo in der letzten Saison den Aufstieg nahezu herschenkte.

Auch Aue will aufsteigen, hat deshalb Jens Härtel verpflichtet, der am 1. Januar 2025 seine Mission mit 8 Punkten Abstand auf einen direkten Aufstiegsplatz antritt. Härtel sieht einen glücklichen 3:1-Erfolg gegen den TSV 1860 München. Was dem Doppel-Torschützen und Ex-Löwen Marcel Bär "wurscht" ist: "Das war sehr wichtig. Wir haben uns die letzten Wochen zu Hause nicht mit Ruhm bekleckert. Sechs Punkte vor Weihnachten nimmt man gerne mit." Bär hat Dusel, dass er seinen Elfmeter im Nachschuss zum 2:1 verwandeln kann.

"Mit einem gehaltenen Elfmeter das Spiel zu verlieren, das passt natürlich ins Bild", murrt Löwen-Trainer Argirios Giannikis, der ein "sehr gutes Auswärtsspiel" gesehen haben will. Die Löwen schließen die Hinrunde als Vierzehnter schlecht ab. Saarbrücken fehlen 5 Punkte zum direkten Aufstiegsplatz, hat Glück beim 0:0 in Dortmund. Trainer Rüdiger Ziehl empfiehlt seinem Team: "Kopf ausschalten, Beine hochlegen. Wir haben in der Rückrunde was vor!" Hat auch Essens neuer Trainer Uwe Koschinat - allerdings geht es beim Tabellen-18. um den Klassenerhalt. "Ich habe mittlerweile 300 Profi-Spiele auf dem Buckel, aber heute hatte ich Schiss. Nach den ganzen Absagen. Um 7 Uhr hat das Telefon nicht mehr stillgestanden", berichtet Koschinat. Das 2:2 hilft mehr den Stuttgarter Bubis, RWE 3 Punkte auf Distanz zu halten.



Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom Samstag des 19. Spieltags in der 3. Liga. Weiter geht es am Sonntag ab 13.15 Uhr mit SV Waldhof Mannheim gegen Arminia Bielefeld, im Anschluss ab 16.15 Uhr mit SC Verl gegen VfL Osnabrück und zum Abschluss des Spieltags um 19.15 Uhr mit FC Hansa Rostock gegen Hannover 96 II. Den Rückrundenstart eröffnen am 17. Januar ab 18.30 Uhr Hannover 96 II und Erzgebirge Aue - live bei MagentaSport.

Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden 0:0

Achen - mt der schwächsten Torausbeute der Liga - drückt besonders in der Schlussphase auf den Heimsieg, am Ende steht dennoch eine gerechte Punkteteilung. Der Aufsteiger aus Aachen bleibt zum 5. Mal in Folge ungeschlagen und spielt zum 10. Mal in dieser Saison Unentschieden. Mit 7 Punkten Abstand haben die Aachener ein gutes Polster auf die Abstiegsränge. Für Wehen Wiesbaden ist der Punkt zu wenig fürs Ziel Aufstieg: 28 Punkte, vorläufig Platz 8.

Heiner Backhaus, Trainer Aachen: "Wir müssen das Spiel gewinnen. Wir müssen 1:0 in der 30. Minute führen, als wir auf das leere Tor zulaufen. Das Spiel war ein bisschen symptomatisch für unsere ganze Hinrunde. Wir haben sehr viel investiert, wir sind super viel gesprintet und haben in einem chancenarmen Spiel die klareren Torchancen. (...) Aufgrund der Tatsache, dass wir Neuling in der Liga sind und offensichtlich nicht die größte Effizienz haben, muss man mit der Torausbeute erstmal so viele Punkte haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MjVFK09QNjFtWTZMV1NWa2c1TmYzcTZIWjNDVm1YbWsrL2pnSEdmZSt4dz0=

Nils Döring, Trainer Wiesbaden: "Ich bin mit dem Auftritt unserer Mannschaft absolut zufrieden. Wir haben nach der Heimniederlage keine einfache Woche gehabt und wir haben hier eine richtig gute Reaktion gezeigt. Warum es zum Lucky Punch nicht gereicht hat: Wir haben die Konter nicht gut ausgespielt, haben zum Teil zu kompliziert agiert. Im Großen und Ganzen ist das Unentschieden gerecht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aTJ3Mm1ycmUwdXNRQnZEMitiazhkdnd3Y3JQOHlNaVl0dmowQ0EyRUZOZz0=

SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresden 0:3

Dresden gewinnt standesgemäß beim Tabellenletzten und erobert rechtzeitig die Tabellenspitze. Da viele Fans noch im Stau steckten, beginnt die Partie mit einer 30-minütigen Verzögerung. Die Gäste sind dann aber sofort hellwach: Aljaz Casar bringt in der 8. Minute die frühe Dresdner Führung. David Kubatta und Stefan Kutschke per Strafstoß erhöhen in der 2. Halbzeit auf 3:0. Die Unterhachinger sind mit nur 14 Punkten Letzter.

Thomas Stamm, Trainer Dresden: "Wenn man es über 90 Minuten sieht, geht der Sieg hverdient an uns, auch in der Art und Weise und von der Höhe. (...) Wir nehmen viel Selbstvertrauen mit und wollen viel Demut zeigen in der Vorbereitung auf die ersten Spiele in der Rückrunde." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=R3dxL1NKLzhqT2hGY0dWRFBSN2hoYXkzN2JKOU13QUxnWFZ1ZHU2L1czYz0=

David Kubatta, Dresden, Torschütze zum 2:0: "Wenn man vor der Saison fragt, wie wir es uns vorstellen, dann sagen wir, dass wir überwintern wollen auf dem 1. Platz. Das ist ganz klar. Natürlich freut es uns sehr, aber wir wissen auch, dass im Januar, Februar, März, wenn die harten Zeiten kommen und wir auch mal ein, zwei Spiele nicht so spielen, wie wir es uns vorstellen, dass wir dann über die kämpferische Leistung kommen müssen. Dass wir dann nachlegen müssen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L1BTeWFlTW5wM0xyMERuQnphamYzRGxGTXZpUEZTT1dBZFRvMmdtcHJVVT0=

Johannes Geis, Spieler Unterhaching: "Es ist unfassbar bitter. Was wir die ganze Vorrunde fressen müssen, war unglaublich. Mit den Verletzten, mit den Gesperrten, was alles dazu gekommen ist. Es ist extrem bitter, so wollen wir uns nicht verabschieden. Man merkt die Fans sind unzufrieden, wir sind unzufrieden... ja, scheiße. (...) Jetzt heißt es: Reset-Knopf drücken und in der Rückrunde das Unmögliche möglich machen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M1JRdjNjT1E3NTJLTGcvVC9hVzFFay9uWGw2eVdMeXBvV2F1cXJjNTdHZz0=

FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München 3:1

Doppelpacker Marcel Bär führt Aue gegen seinen Ex-Klub spät zum Sieg. Bevor Jens Härtel ab der Rückrunde das Traineramt bei den Gastgebern übernimmt, sitzt Geschäftsführer Matthias Heidrich im letzten Spiel des Jahres auf der Trainerbank. Die Gäste können ihre zwischenzeitliche Überlegenheit nicht nutzen und müssen dafür kurz vor Spielende die Quittung zahlen: In der 87. Minute kann 1860-Keeper Marco Hiller den Foulelfmeter von Aue-Stürmer Marcel Bär zunächst parieren, im Nachgang verwandelt Bär dennoch per Kopf zum 2:1. Drei Minuten später ist es wieder Bär, der nach einem Konter im eigenen Stadion vor dem Tor die Ruhe bewahrt und alles klar macht. Aue landet damit vorerst auf Platz 7, die Münchner gehen auf Platz 14 in die Winterpause.

Matthias Heidrich, Geschäftsführer und Interimstrainer Aue: "Es war in dem Moment nicht zu erwarten, dass wir das doch noch 3:1 gewinnen. Die Löwen haben uns vor riesige Probleme gestellt, sie hatten viele Torchancen. Es war ein Ticken ein glücklicher Sieg, aber wir brauchen uns nicht zu entschuldigen. Das waren wichtige Punkte für uns, wir sind stolz auf die Jungs." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eFRadW93OW5ibW9YS1Y2SVRWTVRyN1VSNFRPdEZhbllNdDRPZ3J3R1o4TT0=

Marcel Bär, Stürmer Aue und Doppeltorschütze gegen seinen ehemaligen Verein: "Das war sehr wichtig. Ich denke, dass wir den Fans - und uns natürlich auch - mit dem Sieg einen schönen Jahresabschluss bescheren konnten. (...) Wir haben uns die letzten Wochen zu Hause nicht mit Ruhm bekleckert. Sechs Punke vor Weihnachten nimmt man gerne mit."

...dazu, dass er nach dem Spiel im Fanblock gefeiert wurde: "Das ist schon geiler als ein Tor, das Erlebnis, das Gefühl. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine Leistung von mir von den Fans so honoriert wurde. Es ist einfach cool." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VzZKTmRtNTRLMEFOSkRzdDFIdVNVcGpCbHBFSUNJbWl6bGtRK2VxRjQvMD0=

Argirios Giannikis, Trainer München: "Nach den ersten 10 Minuten kamen wir besser ins Spiel rein und haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir hatten mehr vom Spiel, haben das Spiel kontrolliert und bis zum Elfmeter keine Chance zugelassen. Wir schaffen es nur nicht, in Führung zu gehen. Mit einem gehaltenen Elfmeter das Spiel zu verlieren, das passt natürlich ins Bild." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SDlpNTBWWWlCbXQrcUhuTzBlWUVUTjg3cFl6UDhCa0lWeGJRd2tjb2ZGND0=

Borussia Dortmund II - 1. FC Saarbrücken 0:0

Der BVB II hat gute Chancen, investiert mehr in die Partie, bleibt aber harmlos. Saarbrücken ist seit 11 Spielen ungeschlagen, allerdings bei 7 Unentschieden. Aktuell reicht das, um auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen zu bleiben. Der BVB bewegt sich mit 26 Punkten im soliden Mittelfeld.

Jan Zimmermann, Trainer Dortmund: "Wir haben nicht richtig gehabt. Aber genug, um ein Tor zu schießen. Wir waren den 3 Punkten deutlich näher. Uns hat die Erfahrung gefehlt. Wenn man keiun Tor schießt, sollte man zumindest keines kassieren. Das war ein Fortschritt zu den anderen Spielen, die wir verloren haben."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bldUc0hRZVhIR0hXSVFraWtLelJYZHhBTUoranhESmNOL3kyNTk1REdhQT0=

"Absolut", sagt Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken, über einen glücklichen Punktgewinn: "Dortmund war den Tick besser. Da müssen wir sagen, den Punkt müssen wir einfach mitnehmen. Das war nicht gut genug, um mehr mitzunehmen."

Saarbrücken fehlen 5 Punkte zum direkten Aufstiegsplatz, Ziehl bleibt gelassen: "Schlussendlich sind's zu viele Unentschieden." Deshalb die Empfehlung ans Team: "Kopf ausschalten, Beine hochlegen. Wir haben in der Rückrunde was vor!"

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d2I1NWtjSldtUzFUb3puRDNtNEs5b2F6aVFLY04wdmVKT1NaWk5vbGtMOD0=

RW Essen - VfB Stuttgart II 2:2

Essen wartet seit 5 Spielen auf einen Sieg, unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat gibt´s nach der Niederlage in Osnabrück trotz zweimaliger Führung nur ein Pünktchen und hat nunmehr 17 Punkte - zu wenig für den Tabellen-18. Der VfB II kommt auf 20 Punkte. Beide Teams waren stark ersatzgeschwächt, Essen hatte am Spieltag noch auf 3 weitere Spieler verzichten müssen, darunter auch Stammkeeper Golz.

"Wenn unsere Top-Spieler zurückkommen, habe ich nicht so viele Sorgen. Da werden wir eine deutlich bessere Rückrunde spielen. Wir müssen auch eine sehr, sehr gute Rückrunde spielen und vom ersten Tag da sein ", hofft Uwe Koschinat, Trainer Essen. Er sprach von einer unfassbaren Zahl" an Verletzten. Das ist sehr viel und geht offenbar an die Nerven: "Ich habe mittlerweile 300 Profi-Spiele auf dem Buckel, aber heute hatte ich Schiss. Nach den ganzen Absagen heute morgen. Um 7 Uhr hat das Telefon nicht mehr stillgestanden. Ständig kam noch jemand dazu. Dann so ein Spiel zu machen, das nötigt mir großen Respekt ab." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M0poY2Z3dVVreVU2QWVDQWgweE03Z2NhQ0NUWG5FVFp2NXA3UDhjeXNaQT0=

Markus Fiedler, Trainer Stuttgart: "Irgendwie müssen wir zufrieden sein, nach zweimaligem Rückstand so zurück gekommen zu sein. In dem Wissen, dass unsere personelle Situation besondere Herausforderungen für uns abgebildet hat. Wir haben viel Moral gezeigt und den Punkt zumindest aufgrund der Mentalität verdient mitgenommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WWdnaE02RWxRcHA1dk5GZEdVUzRZeWJkWC8wN2R4ejBPam9qdGFlTG5wcz0=

Best of EM 2024 von Heiligabend bis Silvester: Jubel, Hoffnung, Abschiede - erneut erleben

Die Heim-EM 2024 wird bei MagentaTV und MagentaSport mit einem besonderen Programm gefeiert. Den Auftakt am 24. Dezember bietet ab 17 Uhr die 40minütige EM-Doku mit vielen großartigen Innenansichten. Dazu das Eröffnungsspiel in der Allianz Arena zwischen Deutschland und Schottland sowie den souveränen 2:0-Sieg im 2. Gruppenspiel gegen Ungarn - ein perfekter Einstieg in die Erinnerungen an ein besonderes Turnier.

Am 1. Weihnachtsfeiertag folgen ab 17 Uhr die letzte Partie der Vorrunde gegen die Schweiz und das Achtelfinale gegen Dänemark - alle Spiele in voller Länge.

Am 29. Dezember stehen ab 17 Uhr 2 Höhepunkte im Fokus: das dramatische Viertelfinale gegen Spanien, inklusive der nicht geahndeten Handspiel-Szene von Marc Cucurella, sowie das packende Finale zwischen Spanien und England. Mit einem verdienten Europameister.

Den Höhepunkt bildet das "EURO-XXL-Fußballfest" am 31. Dezember ab 11 Uhr: Alle DFB-Spiele, das Finale inklusive Siegerehrung und die Doku werden an einem Tag gebündelt gezeigt. Ein Rückblick auf einen Sommer voller Dramatik, Leidenschaft und Gänsehaut. Die Spiele sind abrufbar auf der Plattform MagentaTV, auf dem Kanal MS Sport sowie bei MagentaSport.

Fußball live bei MagentaSport

3. Liga - 19.Spieltag

Sonntag, 22.12.2024

Ab 13.15 Uhr: Waldhof Mannheim - Arminia Bielefeld

Ab 16.15 Uhr: SC Verl - VfL Osnabrück

Ab 19.15 Uhr: Hansa Rostock - Hannover 96 II

Rückrundenstart:

3. Liga, 20. Spieltag:

Freitag, 17. Januar 2025

Ab 18.30 Uhr: Hannover 96 II - FC Erzgebirge Aue

Samstag, 18. Januar 2025

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Arminia Bielefeld - Energie Cottbus, 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München, VfB Stuttgart II - FC Hansa Rostock, VfL Osnabrück - SV Sandhausen, SpVgg Unterhaching - Borussia Dortmund II

Ab 16.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SC Verl

Sonntag, 19. Januar 2025

Ab 13.15 Uhr: Dynamo Dresden - Viktoria Köln

Ab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - RW Essen

Ab 19.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt 04

