Deutschland gewinnt Gold in der Mixed-Triathlon-Staffel

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris hat das deutsche Mixed-Team den Staffel-Triathlon gewonnen.

Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und zuletzt Laura Lindemann kamen am Montagmorgen in 1:25:39 über die Ziellinie. Silber ging an Großbritannien, Bronze an die USA - mit jeweils einer Sekunde Abstand auf das deutsche Team, das Foto musste entscheiden.



Bis zum Vortag war wegen der schlechten Wasserqualität unklar, ob der Mixed-Triathlon überhaupt wie geplant stattfinden kann. Belgiens Nationales Olympisches Komitee hatte erklärt, seine Staffel wegen eines Krankheitsfalls nicht antreten zu lassen und einen Zusammenhang mit der Bakterienbelastung in der Seine nahegelegt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur