FC Augsburg trennt sich von Cheftrainer Schmidt

Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat seinen bisherigen Cheftrainer Martin Schmidt von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte der Bundesligist am Montagnachmittag mit. Auch sein Co-Trainer Stefan Sartori werde von seinen Aufgaben entbunden.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber aufgrund der Bilanz von lediglich vier Punkten aus neun Begegnungen sind wir zu der Überzeugung gekommen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen", sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FC Augsburg. Es werde "immer wieder schwierige Phasen" geben, die es zu überstehen gelte.



"In der aktuellen Situation sehen wir unser Ziel Klassenerhalt jedoch als gefährdet an, sodass wir zu diesem Entschluss gekommen sind", so Reuter weiter. "Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung und bedanke mich für das Vertrauen und die Chance, die ich hier bekommen habe. Ich hoffe, dass ich ein paar Spuren hinterlassen konnte, auch wenn die Punkte auf dem Platz letztlich fehlten", sagte Schmidt zu seiner Entlassung. Der Verein stehe "immer über jedem Einzelnen". Daher wünsche er "dem FCA und dem Team alles Gute und hoffe, dass mit einem neuen Impuls die Wende gelingt", so Schmidt weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur