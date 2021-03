1. Bundesliga: Bielefeld gewinnt in Leverkusen

Im ersten Sonntagsspiel des 25. Spieltags der Bundesliga hat Arminia Bielefeld auswärts 2:1 gegen Bayer Leverkusen gewonnen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt.

Dank des Siegs verlassen sie die Abstiegsränge, während Leverkusen im Rennen um die internationalen Plätze wichtige Punkte liegen lässt. Im ersten Durchgang waren die Hausherren die etwas bessere Mannschaft. Dank eines Treffers von Ritsu Doan in der 18. Minute gingen dennoch die Bielefelder mit einer Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste weiter stabil. Nach einem Konter, den Masaya Okugawa vollendete, konnten sie zudem in der 57. Minute weiter erhöhen. Den Hausherren gelang in der 85. Minute zwar noch der Anschlusstreffer durch Patrik Schick, am Ende lief ihnen aber die Zeit davon. Für Bielefeld geht es am Freitag gegen Leipzig weiter, die Werkself ist am Sonntag bei Hertha gefordert.





Stuttgart besiegt Hoffenheim



Zum Abschluss des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart das Baden-Württemberg-Derby mit 2:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen.

Im Duell der zuletzt formstarken Teams erwischte der VfB den glücklicheren Start: Eine scharfe Hereingabe von Wamangituka verfehlte Stuttgart-Stürmer Kalajdzic knapp, nicht jedoch Adams, der den Ball ins eigene Tor beförderte (15.). Stuttgart blieb im Anschluss das spielbestimmende Team, gefährliche Torgelegenheiten blieben allerdings aus. Kurz vor der Halbzeit fanden die Hoffenheimer besser in die Partie und hätten durch Kramaric den Ausgleich erzielen können. Freistehend vergab der Kroate nach einer punktgenauen Flanke. Auch im zweiten Durchgang blieb Hoffenheim am Drücker. Einen Distanzschuss von Grillitsch konnte VfB-Keeper Kobel nur mit Mühe um den Pfosten lenken (55.). Die Stuttgarter präsentierten sich aber an diesem Abend einfach abgezockter. Erneut schaffte es Wamangituka, die TSG-Defensivreihe zu durchbrechen, seine Flanke erreichte wieder Kalajdzic, der souverän verwandelte (64.). Hoffenheim zeigte in der Schlussphase noch einmal Moral und versuchte insbesondere durch Kramaric, wieder in die Partie zu finden. Gegen an diesem Abend zielstrebigere Stuttgarter sollte das allerdings nicht mehr gelingen. Mit dem Sieg springt Stuttgart auf Platz acht, Hoffenheim ist Elfter.





Leipzig lässt Punkte im Titelrennen liegen



Im zweiten Sonntagsspiel des 25. Spieltags der Bundesliga haben sich RB Leipzig und Eintracht Frankfurt 1:1 getrennt.



Damit verliert Leipzig den Anschluss an den FC Bayern an der Tabellenspitze. Frankfurt bleibt auf Rang vier im Rennen um die Champions-League-Plätze. Im ersten Durchgang waren die Leipziger am Sonntag die klar bessere Mannschaft. Etwas Zählbares sprang aus der Überlegenheit aber nicht heraus. Das änderte sich kurz nach dem Seitenwechsel: Emil Forsberg brachte die Hausherren in der 47. Minute per Abstauber in Führung. Im Anschluss machten die Sachsen weiter Druck, mussten aber in der 61. Minute einen Rückschlag hinnehmen, als Daichi Kamada nach Hereingabe von André Silva den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch - am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Für Leipzig geht es am Freitag in Bielefeld weiter, Frankfurt ist am Samstag gegen Union Berlin gefordert.

Dortmund bezwingt Hertha dank Jarstein-Fehlern



Am 25. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund zuhause gegen Hertha BSC Berlin mit 2:0 gewonnen.

Der BVB engagierte sich von Beginn an stärker in der Offensive, hatte aber zunächst keine klaren Möglichkeiten. In der 18. Minute wurde es das erste mal konkret, als Reus einen Schlenzer an die Latte setzte. Bei einem kleinen Chaos im schwarz-gelben Fünfmeterraum wäre in der 24. Minute dann fast aus dem Nichts die Herthaner Führung gefallen, Mittelstädt und Piatek verpassten aber. In der 33. Minute kam Bellingham aus dem Rückraum auf einmal frei zum Abschluss, Jarstein wehrte den Versuch aber mit einer Riesentat. Zur Pause blieb es torlos, die Hauptstädter boten eine gute Defensivleistung. Nach dem Seitenwechsel tat sich die terzic-Elf zunächst weiter schwer. Ein mutiger Versuch von Brandt in der 54. Minute brachte aber den Dosenöffner: der wuchtige Abschluss aus 18 Metern zeichnete eine krumme Flugkurve und Jarstein ließ ihn durch das Torwarteck passieren - ein schwerer Blackout des norwegischen Schlussmanns. Der BVB bekam nun mehr Platz, in der 61. Minute fälschte Darida einen Dahoud-Schuss an die eigene Latte ab. In der 77. MInute kam Can frei zum Kopfball, der Hertha-Torwart parierte dieses mal aber sicher. In der 80. Minute flog Darida dann aber vom Platz, als er Reus von hinten rüde fällte und Martin Petersen den roten Karton zeigte. Schwarz-Gelb drängte nun auf die Entscheidung. In der ersten Minute der Nachspielzeit brachte der eingewechselte Moukoko diese, als er von links aus sehr spitzem Winkel abzog und Jarstein diese tatsächlich passieren ließ - wieder ein klarer Torwartfehler.







