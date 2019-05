Meister-Legende Koslowski wirft Schalke-Stars fehlende Identifikation vor!

Meister-Legende Willi Koslowski sieht in der falschen Zusammenstellung des Kaders den Hauptgrund für den Absturz des FC Schalke 04 in der Bundesliga.

„Wenn ein Spieler hier im Ruhrgebiet nicht groß geworden ist, die Tradition von Schalke und das Umfeld nicht kennt, der spielt dann so Fußball, als ob er für Eintracht Braunschweig das Trikot trägt. Viele Spieler wissen heute gar nicht, dass Schalke ein großer Traditionsverein ist, siebenmal Deutscher Meister wurde. Es sind alles Berufs-Fußballer, ihnen geht es ums Geld. Sie wandern weiter, wenn sie ein besseres Angebot bekommen. Ich kann es ein Stück weit verstehen. Aber dadurch geht vieles verloren“, sagt Koslowski im Interview mit SPORT BILD.



Der frühere Stürmer gewann 1958 mit den Königsblauen den Meister-Titel – der letzte für S04 seit 61 Jahren.

Stevens über Schalke-Zukunft: „Platz acht wäre ein großer Schritt“

Huub Stevens glaubt nicht an eine sofortige Rückkehr des FC Schalke 04 an die Spitze des deutschen Fußballs. „Man kann nicht fest versprechen, in zwei, drei Jahren ist man wieder ganz oben dabei. Aus heutiger Sicht wäre Platz sieben oder acht in der nächsten Saison ein großer Schritt. Denn schauen Sie sich das Vereinsgelände an, es wird umgebaut, viel Geld wird investiert, das nicht in die Mannschaft gesteckt werden kann. Darum habe ich schon bei internen Besprechungen gesagt: Lass uns auch auf die jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs wie Ahmed Kutucu, Nassim Boujellab oder Jonas Carls setzen, die sich entwickeln werden. Das ist immer ein Weg von Schalke gewesen“, sagt Stevens im Interview mit SPORT BILD (Mittwoch-Ausgabe).

