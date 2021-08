Weitere Medaillen für Deutschland

Deutschland hat am Donnerstag weitere Medaillen bei den Olympischen Sommerspielen geholt. Florian Wellbrock schwamm im Zehn-Kilometer-Freiwasser-Schwimmen zu Gold.

Der Magdeburger absolvierte die Strecke in einer Stunde, 48 Minuten und 33 Sekunden. Silber ging an Kristof Rasovszky aus Ungarn, Bronze an Gregorio Paltrinieri aus Italien.



Max Hoff und Jacob Schopf wurden im Kajak-Zweier über 1.000 Meter Zweiter. Gold ging an Jean van der Westhuyzen und Thomas Green aus Australien, Bronze holten Josef Dostal und Radek Slouf aus Tschechien.



Deutschlands Hockey-Herren blieben hingegen erstmals seit 21 Jahren ohne Medaille. Die DHB-Auswahl verlor das Spiel um Platz drei gegen Indien mit 4:5.

Quelle: dts Nachrichtenagentur