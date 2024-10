DFB-Pokal: Leipzig schlägt St. Pauli - Augsburg siegreich

In der 2. Runde des DFB-Pokals hat RB Leipzig gegen den 1. FC St. Pauli 4:2 gewonnen.

Obwohl Leipzig das Spiel klar dominierte, konnte der St. Pauli immer wieder gefährlich werden. Yussuf Poulsen (12. Minute) und Christoph Baumgartner (18.) verschafften Leipzig früh eine klare Führung. Auch nach einem Treffer von Morgan Guilavogui (28.) für St. Pauli gelang es Poulsen, den klaren Abstand zu den Hamburgern schnell wiederherzustellen (30.). Doch St. Pauli ließ sich nicht entmutigen, wenngleich die Mannschaft die defensiven Schwächen Leipzigs nur wenig zu nutzen wusste. Eric Smith traf für die Kiezkieker in der 59. Minute, bevor schließlich Antonio Nusa in der 80. Minute das vierte Tor für Leipzig erzielte.



Parallel dazu gewann der FC Augsburg gegen den FC Schalke 04 3:0. Die Partie gegen den SV 07 Elverberg konnte Bayer Leverkusten 3:0 für sich entscheiden. Die Kickers Offenbach verloren gegen den Karslruher SC 0:2.

DFB-Pokal: Stuttgart erreicht Achtelfinale - Köln schlägt Kiel

In der 2. Runde des DFB-Pokals hat der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserlautern 2:1 gewonnen und steht damit im Achtelfinale.

Der VfB Stuttgart kam besser ins Spiel und hatte auch im weiteren Verlauf größere Spielanteile. Für die Mannschaft trafen Nick Woltemade (14. Minute) und Chris Führich (75.), für Kaiserslautern traf Boris Tomiak (43.).

In den parallel laufenden Spielen haben sich der 1. FC Köln und Jahn Regensburg den Einzug ins Achtelfinale gesichert. Der 1. FC Köln gewann gegen Holstein Kiel 3:0 und Jahn Regensburg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth 1:0. In der Partie Wolfsburg gegen Dortmund steht es nach 90 Minuten 0:0, das Spiel geht in die Verlängerung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur