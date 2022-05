Berlin bekommt EM-Finale 2024, Eröffnungsspiel in München

Das Finale der Fußball-Europameisterschaft 2024 findet in Berlin statt. München bekommt das Eröffnungsspiel, entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Dienstag auf seiner Sitzung in Wien. Die weiteren, bereits zuvor bekannten Spielorte sind die Stadien in Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig und Stuttgart.

Im September 2018 hatte das UEFA-Exekutivkomitee in Nyon beschlossen, die 17. Ausgabe der Europameisterschaft nach Deutschland zu vergeben. Einziger anderer Mitbewerber war die Türkei.

Deutschland war 1988 Gastgeber der Europameisterschaft und ist erstmals seit der Wiedervereinigung wieder Ausrichter des größten europäischen Fußballturniers. 2006 fand bereits die Fußball-WM in Deutschland statt.

Deutschland ist als Gastgeber bereits für die Endrunde qualifiziert, dies bedeutet, dass der DFB zum 14. Mal in Folge - seit 1972 - an einer EM-Endrunde teilnimmt. Den Titel holte das DFB-Team 1972, 1980 und bei der Euro 1996. Quelle: dts Nachrichtenagentur