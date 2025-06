Frauen Basketball EM & 3x3-WM: Deutsches 3x3-Team sensationell im WM-Halbfinale: "Ziel für morgen ist: Gold zu holen, Gold nach Hause zu bringen"

"Wir können alles schaffen mit diesem Team. Für mich das geilste Team, das es jemals gab im 3x3", hatte der Fabian Giessmann nach dem Viertelfinal-Einzug gegen die Top-Mannschaft der Niederlande überaus selbstbewusst erklärt. Jetzt hat das mit durchschnittlich 21 Jahren jüngste Team bei der 3x3-Basketball WM mit dem 22:14 gegen den Favoriten USA gezeigt: mit dieser deutschen Mannschaft ist auch im Halbfinale gegen Spanien zu rechnen.

Geplante Übertraungszeit am Sonntag: 12.25 Uhr, schon um 13.25 Uhr startet das Spiel um den 3. Platz, das Finale der Männer ab 14.25 Uhr. MagentaSport zeigt die 3x3 WM aus der Mongolei ab 11 Uhr live und kostenlos. Die Basketball-EM der Frauen wird mit Deutschland gegen Tschechien ab 13 Uhr im Spiel um den 5. Platz eröffnet.

"Das Ziel für morgen ist: Gold zu holen, Gold nach Hause zu bringen", sagt Denzel Agyeman, der die Viertelfinale mit 2 Zweiern binnen Sekunden vorzeitig entschied. Team-Kollege Sidi Beikame schwelgt: "Das Spiel gegen die USA war einfach verrückt. Ab der ersten Sekunde war klar, dass wir dieses Spiel nicht verlieren werden."

Nachfolgend Clips und Stimmen von der 3x3-WM mit dem Viertelfinale der deutschen Männer-Auswahl gegen die USA. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Deutschland kämpft am Sonntag gegen Tschechien um Platz 5 - live und kostenlos bei MagentaSport. Das Halbfinale Deutschland vs Spanien wird gegen 12.25 Uhr gezeigt, die Übertragung aus Ulaanbaatar startet ab 11 Uhr - live und kostenlos.

3x3-WM-Viertelfinale der Männer: Deutschland - USA 22:14

Das war eine Ansage! Mit einem nie gefährdeten Sieg zieht Deutschland auch an den offensiv eigentlich so starken und bislang ungeschlagenen USA vorbei. Denzel Agyeman glänzte mit 8 Punkten als bester Werfer des Spiels und entschied die Partie mit zwei starken 2-Punkte-Würfen binnen weniger Sekunden, um Deutschland, 3 Minuten vor Ende der eigentlichen Spielzeit, über die Marke von 21 Zählern zu bringen. Im Halbfinale geht es am Sonntag für das deutsche Team gegen Spanien.

Die Highlights der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OWdXdXpmTlZBdSttWlhXcklKZExWeHljbU9jN01SVk5kLzFIakJGd1dtVT0=

Da kocht der Saal! Mit zwei extrem starken Zwei-Punkte-Würfen binnen weniger Sekunden entscheidet Denzel Agyeman das Spiel. Die Schlusssekunden der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Mmw3aWkzVnVhYXFOSmJieHViNXVnUGR1UldHR1UxRnJMUHh1My84RTZjQT0=

Was für ein Block! Sidi Beikame verhindert die amerikanischen Punkte. Der Clip dazu: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZmJ1bE9aYlhPdDBTQmNUU2J4eFlOL2pkRTNKTGp6cXorZ1EzS1RmNmViQT0=

Denzel Agyeman, bester Werfer des Spiels mit 8 Punkten: "Das fühlt sich super an. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich liebe es, gegen die USA zu spielen. Das ist eine Topnation des Basketballs. Da gibt man alles."

...das Ziel für das Spiel gegen Spanien: "Das Ziel für morgen ist: Gold zu holen, Gold nachhause zu bringen."

Leon Fertig, Spieler Deutschland: "Nachdem wir es in der Gruppe nicht als Erster raus geschafft haben, mussten wir durchs Achtelfinale. Ich glaube, das war extrem gut für uns, dass wir nochmal die Niederlande schlagen konnten. Wir haben den Olympiasieger geschlagen und die Energie danach einfach mitgenommen und jetzt in dem Spiel Vollgas gegeben."

...was der Schlüssel zum Sieg war: "Unsere Energie. Wir waren sowohl defensiv als auch offensiv auf 100 Prozent, von der Kommunikation und der Intensität. Wir konnten uns einfach die ganzen 21 Punkte am Leben halten. Das hat uns am Ende den Sieg gebracht."

Fabian Giessmann, Spieler Deutschland: "Ich glaube, es war ein gutes Spiel. Wir haben uns sehr tapfer geschlagen. Unsere Defense war wieder erstklassig. Wir haben keine Zweier zugelassen, wir haben unseren Gameplan durchgesetzt und gewonnen."

...zum Sieg gegen die USA: "Das hat wieder richtig Bock gemacht. Für mich war das wieder ein Spiel, das wir richtig geil gespielt haben. Ich habe keine Worte dafür."

Sidi Beikame, Spieler Deutschland: "Das Spiel gegen die USA war einfach verrückt. Von Anfang an sind wir mit der richtigen Energie reingekommen. Ab der ersten Sekunde war klar, dass wir dieses Spiel nicht verlieren werden."

...zum Sieg gegen die USA im Vergleich zum Erfolg gegen das U23-Team letztes Jahr: "Es fühlt sich unglaublich an, nach der U23 auch das Herrenteam genau am selben Platz geschlagen zu haben. Das scheint einfach irgendwie Glück zu bringen, hier zu spielen."

...über das Turnier: "Wir sind gerade einfach nur glücklich, im Halbfinale zu stehen. Wir sind so ein junges Team. Wer hätte das vor dem Turnier erwartet? Von der Gruppenphase, bis zum Achtelfinale, Viertelfinale, haben wir uns jedes Spiel so verbessert. Jetzt haben wir die Möglichkeit auf so einem hohen Niveau. Wenn wir so weiterspielen, kann uns keiner schlagen."

Link zu allen Interviews: https://cloud.thinxpool.de/s/7w5b3dZQZbJgAsz

3x3 WM-Viertelfinale der Frauen: Mongolei - USA 18:15

Nationalheldin mit gerade mal 18 Jahren! Mit zwei Freiwürfen schickte Nyamjav Nandinkhusel die Titelverteidigerinnen nachhause und die Mongolei ins Halbfinale. Zuvor schalteten die Gastgeberinnen auch Deutschland aus. Im Halbfinale trifft die Mongolei auf Polen.

Die Mongolei steht Kopf - und im Halbfinale: Die Schlusssekunden der Partie und der Jubel des Teams mit den Heimfans im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NklVUm1qU3ZSNWVpeW5DejF3WmpaMkNkNXdZZHBuYnFuakczUXVyRDBVcz0=

Die Highlights der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V043ZFBZd2dNUWFHQ3FENUZ5WitoWEhHUDJ0VUpiODdGVHo4U3pNUUIxaz0=

Frauen EM-Halbfinale: Frankreich - Spanien 64:65

Frankreichs Final-Traum scheitert an der Freiwurflinie. Damit scheidet der Favorit aus und kann maximal um Bronze kämpfen. Bei Spanien überragt das 19-jährige Supertalent Awa Fam mit 21 Punkten, 9 Rebounds und 3 Assists. Trotz eines großen Umbruchs im Kader stehen die Spanierinnen im Finale. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=c2lyUU84ZDZBbnJPc2QycGdJYVdIR01hUTF1RkM2dzJZZEdOOCs5WTRmND0=

Frauen EM-Halbfinale: Belgien - Italien 66:64

Italien verpasst ein kleines Basketball-Wunder. Mit 14 Punkten Rückstand gehen sie ins letzte Viertel. Nach einem 17:2-Lauf drehen sie die Partie sogar zwischenzeitlich. Am Ende steht ein hauchzarter 66:64-Erfolg für den Titelverteidiger. (Sonntag live und kostenlos bei MagentaSport). Emma Meesseman kommt bei weitem nicht so zur Geltung wie gegen Deutschland. Trotzdem ist sie mit 15 Punkten, 13 Rebounds und 3 Assists die beste Werferin Belgiens. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bVRjdzZnUlgxQUJJQS9heVNQOWlrTVpkNDZHbWlVVmRTQXVZWUxUMWtmVT0=

Basketball live bei MagentaSport - Programmüberblick:

Basketball EM Frauen live und kostenlos

Alex Frisch kommentiert das deutsche Spiel, Expertin ist Ireti Amojo (EXP) und Jakob Lobach sorgt als Field Reporter vor Ort für die Interviews.

Sonntag, 29. Juni

Ab 13.00 Uhr Spiel um Platz 5: DEUTSCHLAND - Tschechien

Ab 19.15 Uhr: Belgien - Spanien

3x3-WM aus der Mongolei live und kostenlos:

Sonntag, 29. Juni:

Ab 11. 00 Uhr: Halbfinale Frauen und Männer

Ab ca 12.25 Uhr: DEUTSCHLAND - Spanien (Männer)

Ab ca 13.25 Uhr: Spiel um Platz 3 (Männer)

Ab ca 14.25 Uhr: Finale (Männer)

Quelle: MagentaSport (ots)