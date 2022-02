1. Bundesliga: Hoffenheim besiegt Bielefeld

Zum Abschluss des 22. Spieltags in der 1. Fußball-Bundesliga hat die TSG Hoffenheim hochverdient mit 2:0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen.

Mit dem Sieg rückt Hoffenheim nach zuletzt vier Niederlagen in Serie wieder auf einen Euro-League-Platz und ist nun punktgleich mit dem Vierten Leipzig. Für die abstiegsbedrohten Bielefelder, die gegen die TSG die erste Niederlage nach sieben Spielen kassierten, bleibt die Lage im Tabellen-Keller weiter brenzlig. Nur das leicht bessere Torverhältnis trennt die Ostwestfalen vom Abstiegs-Relegationsplatz. In Sinsheim versuchten die Gäste gegen aktiv aufspielende Hausherren, kompakt zu verteidigen. Der Plan ging allerdings nur bis zur 22. Spielminute auf, dann erzielte Benjamin Hübner nach schöner Flanke von David Raum per Kopfball das 1:0. Beflügelt vom Tor und angetrieben vom starken Raum blieb Hoffenheim dran, ließ aber beste Gelegenheiten zum 2:0 aus. Kurz nach der Pause war es dann aber soweit, erneut schafften es die Bielefelder nicht, eine Flanke von links zu verteidigen, Rutter nahm den Ball gekonnt an und verwandelte wuchtig zum 2:0 (51.). In der Folge nahmen die Hausherren den Fuß vom Pedal. Bielefeld fand trotzdem nicht ins Spiel, blieb torlos und letztendlich punktlos.





Dortmund gewinnt gegen Union und kommt Bayern näher

Am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund bei Union Berlin mit 3:0 gewonnen. Marco Reus (18. und 25.) und Raphaël Guerreiro (71. Minute) erzielten die Treffer. Dortmund hat sich damit auf sechs Punkte an die Bayern herangerobbt, die an diesem Wochenende ausgerechnet gegen den Aufsteiger Bochum gepatzt hatten. Es war ein dominanter Auftritt der Borussen in Köpenick, die Gäste aus Dortmund hatten die Partie zu jeder Zeit voll im Griff. Union hat versucht, alles aus seinen Möglichkeiten zu machen, am Ende blieb ihr Auftritt bieder.





Am 22. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen vor heimischer Kulisse gegen den VfB Stuttgart mit 4:2 gewonnen.

Überlegenes Leverkusen ringt Stuttgart nieder



Die Werkself schnappte sich von Beginn an das Spielgerät, der VfB stand jedoch kompakt und machte es dem Gegner schwer. In der 13. Minute kam die Seoane-Elf das erste Mal durch, Schick traf aus spitzem Winkel aber nur den Außenpfosten. In der 21. Minute wurde Stuttgart das erste Mal gefährlich, nach starkem Pass von Silas scheiterte Führich allerdings an Hradecky. In der 28. Minute landete ein abgefälschter Schuss von Tiago Tomas am Querbalken. Leverkusen wurde dann aber wieder besser und belohnte sich in der 41. Minute, als Diaby nach starker Vorarbeit von Andrich noch im ersten Versuch scheiterte, im zweiten jedoch unter die Latte einschoss. Somit führte Bayer 04 zur Pause knapp und verdient. Nach dem Seitenwechsel glich die Materazzo-Elf dann aber aus, als Mangala in der 48. Minute im richtigen Moment für Tiago Tomas durchsteckte und dieser aus etwas spitzerem Winkel das Leder in die Maschen beförderte. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: in der 52. Minute köpfte Adli einen Demirbay-Freistoß aus wenigen Metern rechts ein. Danach hielten die Gastgeber den Druck aufrecht und schnürten die Gäste hinten ein. Demirbay verpasste aus der Distanz nach 59. Minuten nur knapp. In der 86. Minute machte Wirtz scheinbar den Deckel drauf, als er nach Vorlage von Aranguiz technisch anspruchsvoll unten links vollendete. Doch der VfB kam nochmal heran, Tiago Tomas traf im Zusammenspiel mit Führich und Tibidi zum Anschluss in der 88. Minute. Die endgültige Entscheidung führte dann Schick in der 90. Minute herbei, als er in der Mitte mustergültig von Wirtz bedient wurde und nur noch einschieben brauchte.







