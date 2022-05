DFB-Pokal-Auslosung: Bayern trifft auf Viktoria Köln

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals der Saison 2022/23 muss der FC Bayern München beim Drittligisten Viktoria Köln antreten. Das ergab die offizielle Auslosung der Sportschau im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die 1. Hauptrunde wird vom 29. bis zum 1. August gespielt.

Die 2. Hauptrunde findet am 18. und 19. Oktober statt. Das Achtelfinale folgt vom 31. Januar bis zum 8. Februar 2023, das Viertelfinale am 4. und 5. April und das Halbfinale am 2. und 3. Mai. Das Finale steigt am 3. Juni 2023, wie immer in Berlin.



Die kompletten Auslosungsergebnisse im Überblick: 1860 München - Borussia Dortmund, Jahn Regensburg - 1. FC Köln, FV Engers - Arminia Bielefeld, VfB Lübeck - Hansa Rostock, Kaan-Marieborn - 1. FC Nürnberg, Schott Mainz - Hannover 96, Neustrelitz - Karlsruher SC, Ottensen - RB Leipzig, Dynamo Dresden - VfB Stuttgart, Viktoria Berlin - VfL Bochum, Chemnitz - Union Berlin, SV Elversberg - Bayer Leverkusen, Rehden - Sandhausen, Wernigerode - Paderborn, SV Rödinghausen - Hoffenheim, FV Illertissen - Heidenheim, Offenbach - Düsseldorf, Braunschweig - Hertha, Kaiserslautern - SC Freiburg, SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach, FC Ingolstadt - Darmstadt 98, Waldhof Mannheim - Holstein Kiel, BW Lohne - FC Augsburg, SV Straelen - St. Pauli, SpVgg Bayreuth - Hamburger SV, Erzgebirge Aue - Mainz 05, Energie Cottbus - Werder Bremen, Bremer SV - Schalke 04, Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg, Stuttgarter Kickers - Greuther Fürth, 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur