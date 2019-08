Mit MONSTER JAM kommt die spektakulärste Motorshow zurück in die Commerzbank-Arena Frankfurt

Ob El Toro Loco, Scooby-Doo, Monster Mutt oder der wohl bekannteste Vertreter seiner Art Grave Digger - für Kinder sind die bunten MONSTER JAM Trucks Faszination pur. Doch auch bei Erwachsenen haben die spektakulären PS-Giganten aus den USA längst Kultstatus erreicht. Mit den über 1.500 PS starken Motoren beschleunigen sie in weniger als drei Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer und auf ihren über zwei Meter großen Reifen setzen sie zu Loopings, Donuts und waghalsigen Sprüngen an.

Am 30. Mai 2020 kommen die original MONSTER JAM Trucks aus den USA zur einzigen Deutschlandshow in die Commerzbank-Arena Frankfurt.

MONSTER JAM - das ultimative Live-Entertainment und Familienevent besteht aus zwei Teilen. In der ersten Disziplin treten die Trucks im klassischen Rennmodus gegeneinander an. In mehreren Runden geht es über den Parcours, mit spektakulären Sprüngen und in einem atemberaubenden Speed.

Der zweite Teil der Show besteht aus einer actiongeladenen Freestyle-Kür mit spannenden Skill-Challenges. Dabei setzen die vier Meter hohen und bis zu vier Tonnen schweren MONSTER JAM Trucks zu "Donuts" und "Wheelies" an. Bei Sprüngen erreichen die PS-Giganten bis zu 30 Meter Weite - sogar Loopings werden gezeigt. Und natürlich dürfen auch einige spektakuläre Crashs nicht fehlen.

Zwischen den Disziplinen bleibt es mit zahlreichen weiteren Programmpunkten spannend. So treten Quads in rasanten Rennen gegeneinander an und wagemutige Freestyle Motocross Fahrer zeigen abenteuerliche Sprünge, Loopings und weitere Kunststücke auf zwei Rädern.

MONSTER JAM ist ein Event für die ganze Familie. Bereits vor dem eigentlichen Wettkampf findet die große Pit Party statt. Hier haben große und kleine Fans die einzigartige Möglichkeit, die beliebten MONSTER JAM Trucks und ihre Fahrer aus nächster Nähe zu erleben. Während der zweistündigen Pit Party werden Autogrammwünsche erfüllt, für Fotos posiert und zahlreiche Fragen beantwortet. So nah kommen sich Besucher und Fahrer bei keinem anderen Motorsportevent.

Über 100.000 Quadratmeter Folie, rund 7.500 Tonnen Sand und Erde und mehr als 25 "Crash Cars" verwandeln den Innenraum der Commerzbank-Arena Frankfurt in nur drei Tagen in einen echten MONSTER JAM Parcours. In den USA lockt MONSTER JAM jährlich Millionen Besucher in die größten Arenen und Stadion - im Mai 2020 kommt das Spektakel nun endlich wieder nach Deutschland. Tickets für die einzige Deutschlandshow gibt es ab sofort im exklusiven und vergünstigten EARLY BIRD PreSale auf commerzbank-arena.de.

Quelle: Stadion Frankfurt Management GmbH (ots)