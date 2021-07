12-jährige Skateboarderin ist jüngste britische Athletin aller Zeiten bei Olympia

Die 12-jährige Sky Brown wird bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio für Großbritannien in der neuen olympischen Disziplin Skateboarding antreten. Damit ist sie die jüngste britische Olympiateilnehmerin aller Zeiten.

Wie die BBC berichtet, hat sich Brown im Juni für die Spiele qualifiziert und habe nun auch den formalen Auswahlprozess überstanden. Die Tochter eines Briten und einer Japanerin wurde in Japan geboren und verbringt eine Hälfte des Schuljahres in Japan, die andere in den USA, wohin ihr Vater bereits als Teenager gezogen war.

Brown hat schon in jungen Jahren große Erfolge aufzuweisen. So gewann sie mit acht Jahren die Vans US Open und sicherte sich 2019 die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften.

Zusammen mit Sky Brown wird mit der 14-jährigen Bombette Martin ein weiteres junges Talent für Großbritannien im Skateboarding an den Start gehen."

Quelle: SNA News (Deutschland)