Nations-League-Finale: Portugal bezwingt Niederlande

Cristiano Ronaldo und Portugal haben sich den Traum von einem Titel im eigenen Land nun doch erfüllt – zwar weder bei einer Europa- noch einer Weltmeisterschaft, dafür aber bei der neuen Nations League. In Porto konnten die Portugiesen mit einem 1:0 (0:0)-Sieg gegen die Niederlande sich als erste Mannschaft die Trophäe der neuen Liga sichern, teilt das russische online Magazin "Sputnik" mit.

Weiter ist hierzu auf deren deutschen Webseite zu lesen: "Bei der Final-Premiere schoss Gonçalo Guedes den einzigen und entscheidenden Treffer in der 60. Minute.

Nun dürfen sich die Portugiesen über ihre erstmalige Gravur auf der 71 Zentimeter hohen Silbertrophäe sowie über eine Gesamtprämie von 10,5 Millionen Euro freuen. Die Niederländer streichen als Zweiter des neuen Wettbewerbs immerhin noch insgesamt neun Millionen Euro von der UEFA ein.

Ein Final-Spektakel bekamen die Zuschauer in der portugiesischen Küstenstadt aber über weite Strecken nicht zu sehen. Den Spielern beider Teams war die Müdigkeit nach einer langen Saison anzumerken, einige leisteten sich ungewöhnliche Fehler, anderen fehlte die Präzision.

Selbst der Superstar Ronaldo agierte eher schwach.

Während die Gäste mit derselben Aufstellung wie im Halbfinale gegen England antraten, ließ Portugals Coach Fernando Santos sein Supertalent João Félix auf der Bank. Ronaldo startete stattdessen im Sturmzentrum und traf einige Male auf Weltklasse-Abwehrspieler Virgil van Dijk, der gemeinsam mit seinem Nebenmann Matthijs de Ligt aber zumeist gewohnt souverän verteidigte.

Offener gestaltete sich die Partie erst im zweiten Durchgang, weil beide Teams offensichtlich sich keine Verlängerung antun wollten und daher auf eine Entscheidung in der regulären Spielzeit drängten.

Das gelang den Gastgebern besser: Dabei hatte Bernardo Silva nach einer schnellen Kombination beim Querpass auf Guedes eigentlich die Präzision gefehlt, dennoch gelang dem Stürmer des FC Valencia per Drehschuss aus 16 Metern die Führung. Vier Minuten später hätte Memphis Depay (65.) fast ausgeglichen, scheiterte per Kopf aber an Portugals Keeper Rui Patrício.

Nach der Führung der Portugiesen entwickelte sich in der Schlussphase immerhin eine spannende Partie. Die Niederländer legten noch einmal alles rein, um den Ausgleich zu erzielen – Portugal spekulierte auf Konter, um die Entscheidung fest zu machen.

Für noch mehr Tore fehlte beiden Mannschaften aber das, was die meiste Zeit in diesem Spiel gefehlt hatte: Frische und Genauigkeit im Angriffsspiel."

Quelle: Sputnik (Deutschland)