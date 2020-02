2. Bundesliga: Osnabrück unentschieden in Darmstadt

Am 20. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der SV Darmstadt 98 und der VfL Osnabrück mit einem 2:2 unentschieden getrennt.

Serdar Dursun hatte Darmstadt in der 35. Minute in Führung geschossen, Osnabrücks Marcos Álvarez sieben Minuten später ausgeglichen. In der 77. Minute war es Benjamin Girth, der nun Osnabrück in Führung brachte, diesmal kam der Ausgleich sechs Minuten später durch Darmstadts Felix Platte.



In der Parallelbegegnung kam Dynamo Dresden kaum von der Stelle: Nach einem 0:0 beim 1. FC Heidenheim verkürzt sich der Abstand auf den Karlsruher SC, der dieses Wochenende verloren hatte, zwar auf "nur" noch drei Punkte, Dresden bleibt aber Tabellenletzter ohne Hoffnung auf Besserung. Nach einem spielerisch schön anzusehenden Beginn ließ die Motivation und das Tempo bei den Sachsen schnell nach. Einziger Vorteil war, dass es bei Heidenheim kaum besser aussah.



Außerdem spielten am Sonntagmittag der 1. FC Nürnberg und der SV Sandhausen 2:0.

