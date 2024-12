1. Bundesliga: Leipzig erwischt rabenschwarzen Tag gegen Wolfsburg

Am zwölften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig daheim gegen den VfL Wolfsburg mit 1:5 verloren.

Die Sachsen erwischten einen rabenschwarzen Start und lagen bereits nach vier Minuten hinten: Am Ende einer schönen Kombination bediente Baku im Fünfer Amoura und dieser traf wuchtig unter die Latte.Der Schock war kaum verdaut, da lag RB schon 0:2 zurück: Tiago Tomas bekam in der fünften Minute zu viel Platz und zog aus der Distanz ab, wobei die Kugel von Kampl abgefälscht im linken Eck einschlug.Die Rose-Elf wirkte völlig verunsichert und kassierte in der 16. Minute den nächsten Gegentreffer: Dardai schickte Amoura in den Sechzehner und der Algerier traf aus spitzem Winkel durch die Beine von Gulacsi. Die Leipziger ließen auch danach noch einiges zu, konnten das 0:3 aber unter Pfiffen in die Pause "retten".

Im zweiten Durchgang zeigte sich das Heimteam wesentlich stabiler und bemühte sich um Besserung, wurde in der 64. Minute aber auf den Boden der Tatsachen geholt: Koulirakis verlängerte eine Ecke auf den Kopf von Maehle und der Däne traf über Glucasi hinweg ins Netz.Dennoch suchten die Ostdeutschen ihr Heil in der Offensive und wurden in der 82. Minute mit dem Ehrentreffer belohnt: Grabara konnte einen Kopfball von Openda nach Freistoß zwar noch stark parieren, Orban staubte jedoch anschließend ab.Das ließen die Niedersachsen aber nicht auf sich sitzen und schlugen in der ersten Minute der Nachspielzeit nochmals zu: Svanberg flankte auf den Kopf des kurz zuvor eingewechselten Behrens und der Ex-Unioner nickte mustergültig ein. Kurz darauf wurde RB vom Schlusspfiff erlöst.

Mit der saftigen Niederlage rutscht Leipzig in der Tabelle vorerst auf Rang vier ab, Wolfsburg kann sich dagegen auf Platz sieben verbessern.

In den Parallelspielen der 1. Bundesliga kam es zudem zu den folgenden Ergebnissen: Bremen - Stuttgart 2:2, Freiburg - Gladbach 3:1, Augsburg - Bochum 1:0, Union - Leverkusen 1:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur