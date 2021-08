2. Bundesliga: Düsseldorf und Kiel unentschieden

Am 4. Spieltag in der 2. Bundesliga haben sich Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel mit einem 2:2 unentschieden getrennt.

Alexander Mühling hatte die Gäste aus Kiel in der 5. Minute in Führung gebracht, Khaled Narey hatte für Düsseldorf in der 40. Minute ausgeglichen. Skrzybski traf in der 65. Minute erneut für die Nordlichter, Peterson erzielte kurz vor Ende den erneuten Ausgleich (87. Minute).



Die parallel zwischen Hannover 96 und 1. FC Heidenheim ausgetragene Partie endete 1:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur