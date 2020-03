NFL: Tom Brady verlässt New England Patriots

Quarterback-Legende Tom Brady verlässt die New England Patriots. "Although my football journey will take place elsewhere, I appreciate everything that we have achieved and am grateful for our incredible TEAM accomplishments", teilte der Spielmacher am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Wo er seine Karriere fortsetzen wird, ließ er zunächst offen. Zuletzt waren mehrere Teams im Gespräch - unter anderem die Tampa Bay Buccaneers. Brady spielte seit dem Jahr 2000 für die Patriots in der National Football League. Mit ihnen zog er neun Mal in den Super Bowl ein und gewann die Meisterschaft sechs Mal. Damit ist er jeweils der Rekordhalter. Der 42-Jährige hatte in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, seine Karriere fortsetzen zu wollen. Quelle: dts Nachrichtenagentur