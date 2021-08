1. Bundesliga: Leipzig verpatzt Saisonstart gegen Mainz

Am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison hat der amtierende Vizemeister RB Leipzig 0:1 beim 1. FSV Mainz 05 verloren.

Die Mainzer, die quarantänebedingt nur mit einem Notkader an den Start gehen konnten, präsentierten sich direkt zu Beginn der Partie engagiert. Moussa Niakhaté brachte die Gastgeber in der 13. Minute nach einer Ecke in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte übernahmen die Sachsen zunehmend die Kontrolle über das Spiel, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden. Dies setzte sich auch im zweiten Durchgang fort. In der 75. Minute erzielte Stefan Bell nach einer erneuten Ecke den vermeintlichen zweiten Treffer für die Mainzer - der Ball soll allerdings bei der Flanke im Aus gewesen sein, sodass das Tor nicht zählte. Am Ende reichte aber ein Treffer für den Sieg. Für Mainz geht es am Samstag bei Aufsteiger Bochum weiter, Leipzig ist bereits am Freitag gegen Stuttgart gefordert.





Köln gewinnt gegen Hertha

Zum Abschluss des ersten Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Köln gegen Hertha 3:1 gewonnen.



Die Berliner waren in der 5. Minute noch aus einer Standardsituation per Treffer von Jovetic in Führung gegangen, gaben das Spiel dann aber fahrlässig aus der Hand und Köln glich kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Modeste (41. Minute) aus. Ein Doppelschlag von Kölns Kainz (52. und 55. Minute) brachte dann die Entscheidung, und die "Alte Dame" hatte wenig entgegenzusetzen. In der Tabelle reihen sich die Geißböcke nach dem ersten Spieltag auf Rang vier ein, hinter Stuttgart, Hoffenheim und Dortmund.

Dortmund nimmt Frankfurt auseinander



Am ersten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund zuhause gegen Eintracht Frankfurt mit 5:2 gewonnen. Im ersten Ligaspiel unter dem neuen Trainer Marco Rose ging es zunächst körperbetont zur Sache. In der 20. Minute gab es dann das erste Tor zu bestaunen, als ein blitzsauberer Konter über Haaland am Ende bei Reus landete, der flach vollstreckte. Die Eintracht, mit Oliver Glasner ebenfalls unter einem neuen Coach, fand aber die rasche Antwort: In Minute 27 prallte das Leder von Borré an Passlack ab und kullerte unglücklich ins BVB-Tor. Die Schwarz-Gelben ließen sich davon aber gar nicht beirren und drückte weiter aufs Gaspedal. In der 32. Minute marschierte bei einem Gegenstoß erneut Haaland über das halbe Feld und bediente am Ende Hazard, der Trapp überwand. In der 34. Minute nahm der Norweger Ilsanker das Spielgerät ab und legte allein vor dem Frankfurter Kasten nun auch selbst nach. Die Eintracht musste höllisch aufpassen, hier nicht früh komplett unter die Räder zu kommen. Zur Pause blieb es aber - mit etwas Glück - beim 3:1. In Halbzeit zwei zeigten die Hessen auch direkt eine Reaktion, doch Borré konnte nach der Flanke des eingewechselten Lindström Kobel nicht überwinden. In der 58. Minute erhöhte stattdessen doch die Rose-Elf, als Reyna über Umwege bei einem druckvollen Angriff die Kugel bekam und aus kurzer Distanz vollendete. In der 70. Minute legte auch Haaland noch einmal nach, als er nach einem Steilpass uneinholbar enteilte und eiskalt einschoss. In der 86. Minute trug sich auch der Gast nochmal in die Torliste ein, Hauges Treffer nach Ecke blieb aber lediglich Ergebniskosmetik.







Quelle: dts Nachrichtenagentur