1. Bundesliga: Bayern marschiert! HSV zerlegt Mainz – Remis-Kracher BVB gegen RB

Am 6. Spieltag gewinnt Bayern 3:0 in Frankfurt; Dortmund und Leipzig trennen sich 1:1. Außerdem siegen u. a. Augsburg, Bremen, Stuttgart und der HSV, Gladbach holt ein 0:0 gegen Freiburg.

Die Ergebnisse im Überblick: Hoffenheim – Köln 0:1; Leverkusen – Union 2:0; Dortmund – Leipzig 1:1; Bremen – St. Pauli 1:0; Augsburg – Wolfsburg 3:1; Frankfurt – Bayern 0:3; Stuttgart – Heidenheim 1:0; Hamburg – Mainz 4:0; M’gladbach – Freiburg 0:0. In der Tabelle führt Bayern (18 Punkte) vor Dortmund (14) und Leipzig (13). Dahinter folgen Stuttgart (12) und Leverkusen (11).

Im Tabellenkeller stehen Gladbach und Heidenheim (je 3) hinter Mainz (4). Auffällig am Spieltag: die defensive Stabilität der Freiburger beim 0:0 in Gladbach, Leverkusens reife Vorstellung gegen Union und Hamburgs Effizienz gegen Mainz. Der Spitzenreiter unterstreicht mit dem klaren Auswärtssieg in Frankfurt seine Frühform.

