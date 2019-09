1. Bundesliga: Frankfurt gewinnt gegen Düsseldorf

Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:1 gewonnen.

Das erste Tor fiel in der 36. Spielminute: Eine Flanke von Alfredo Morales fand im Strafraum den völlig freistehenden Düsseldorfer Rouwen Hennings, der den Ball per Kopf ins Lange Eck setzte. Den Ausgleich erzielte der eingewechselte Bas Dorst in der 57. Minute nach einer Flanke von Goncalo Paciencia. In der 86. Minute brachte Paciencia Frankfurt nach einer Vorlage von Danny da Costa in Führung.



Nach der Niederlage steht Düsseldorf mit drei Punkten auf Tabellenplatz zwölf und Frankfurt ist nach dem Sieg auf dem siebten Rang der Liga mit sechs Punkten.

Bremen gewinnt in Überzahl gegen Augsburg



Im ersten Sonntagsspiel der dritten Spieltags der Bundesliga hat Werder Bremen 3:2 gegen den FC Augsburg gewonnen. Für die Bremer ist es der erste Punktgewinn der Saison. Augsburg befindet sich mit nur einem Punkt auf Rang 16. Beide Teams begannen mit viel Tempo. Bereits nach zwölf Minuten stand es 1:1, wobei Yuya Osako die Bremer in der fünften Minute in Führung gebracht hatte, bevor Ruben Vargas die Partie wieder ausglich. In der 21. Minute sorgte Josh Sargent für die erneute Führung der Gastgeber. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte sah der Augsburger Stephan Lichtsteiner Gelb-Rot, sodass die Gäste den Rest der Partie in Unterzahl bestreiten mussten. Sie gaben sich aber nicht auf - bereits kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Vargas mit seinem zweiten Treffer des Tages für den erneuten Ausgleich. Osako stellte den alten Abstand allerdings in der 67. Minute wieder her. In der Schlussphase konnte Werder den Sieg über die Zeit bringen.



Für die Bremer geht es nach der Länderspielpause bei Union Berlin weiter. Augsburg ist gegen Frankfurt gefordert.

Aufsteiger Union zerstört den BVB



Am 3. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der heiße Titelfavorit und Vizemeister Borussia Dortmund beim Aufsteiger Union Berlin seine erste Niederlage erlitten und 1:3 verloren. Union war in der 22. Minute durch Marius Bülter in Führung gegangen, drei Minuten später kam noch der Ausgleich durch Dortmunds Paco Alcácer. In der zweiten Halbzeit war Dortmund weiter nicht auf Höhe und konnte keinen Druck aufbauen, wieder war es Marius Bülter, der in der 50. Minute für Union traf und den ersten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte in greifbare Nähe rückte. Nachdem sich der BVB nicht fasste, deutete sich frühzeitig ein weiterer Treffer für den Aufsteiger an, Berlins Sebastian Andersson traf in der 75. Minute, spätestens in dieser Phase war die Führung in jeder Hinsicht hochverdient.



Der Aufsteiger platziert sich mit einem Sieg und einem Unentschieden in drei Spielen auf Tabellenrang zehn, Dortmund muss sich mit Platz fünf begnügen und verpasst den Sprung auf Platz eins, der bei einem deutlichen Sieg drin gewesen wäre. An der Tabellenspitze bleibt dagegen nach dem 3. Spieltag sicher RB Leipzig, als einziges Team mit drei Siegen.





Quelle: dts Nachrichtenagentur