Norweger Johansson gewann Qualifikation

Der Willinger Stephan Leyhe (123,5m/126,9) hat am Holmenkollen in Oslo einen guten Start in die RAW AIR-Tour 2019 erwischt. Der Team-Weltmeister landete in der Qualifikation für den ersten Einzelwettbewerb am Sonntag, die wie bei Willingen Five zur Gesamtwertung zählt, als zweitbester DSV-Adler hinter Weltmeister Markus Eisenbichler (8./126 m) auf Platz 10. Mit Ausnahme von Pius Paschke (66./104 m) kamen alle Schützlinge von Bundestrainer Werner Schuster weiter.

Im ersten Training hatte der Upland-Adler bei gutem Wind sogar den Durchgang mit 131 m für sich entschieden, 122,5 m bedeuteten im zweiten Training Platz elf. Auch hier hatte „Eisei“ mit 126 und 125 m schon den stärksten Eindruck im DSV-Team gemacht. Auch Karl Geiger (17./122,5), Constantin Schmid (29./123 m), Andreas Wellinger (40./114 m) und Martin Hamann (41./122 m) qualifizierten sich im Gegensatz zu Paschke. Prominente Ausfälle waren die Norweger Granerud (54.) und Fannemel (64.) „Es lief gut, die Sprünge passen wieder“, kommentierte der 27-Jährige Schwalefelder seinen ersten Auftritt nach der Nordischen Ski-WM in Seefeld. Robert Johansson (132 m/140,6) gewann die Qualifikation und setzte sich damit an die Spitze der Tourneewertung. Kamil Stoch (130 m/136,1) und der Slowene Timi Zajc (129,5/135,1) belegten die Plätze zwei und drei. Bester Österreicher war Stefan Kraft (131 m/134,0) als Vierter, der Japaner Ryoyu Kobayashi (127 m/129,5 Spitzenreiter im Gesamtweltcup, landete auf Platz sechs. Der Norweger Andreas Stjernen erklärte vor dem Start der Tournee, dass er an deren Ende seine Karriere beenden werde. Bundestrainer Werner Schuster verzichtet erneut auf Andreas Wellinger und nominierte Karl Geiger, Constantin Schmid, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler. Ergebnisliste Qualifikation Oslo 08.03.2019.pdf

Gesamtwertung Raw Air 08.0i3.2019.pdf Quelle: Dieter Schütz - SC Willingen

