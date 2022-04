1. Bundesliga: Gladbach und Mainz unentschieden

Zum Abschluss des 28. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich Mönchengladbach und Mainz mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

Die Borussia war die klar bessere Mannschaft im ersten Durchgang, in der zweiten Halbzeit ließ die Leistung dann aber deutlich nach und die Defensive war schnell überfordert, während Mainz richtig aufdrehte. Gladbach war in der 33. Minute durch Breel Embolo zu diesem Zeitpunkt noch verdient in Führung gegangen, die Gäste konnten in der 73. Minute durch Karim Onisiwo ausgleichen. Gladbachs Keeper Yann Sommer zeigte mal wieder Weltklasseleistung und verhinderte quasi im Alleingang eine eigentlich verdiente Heimpleite. In der Tabelle ist Mainz jetzt auf Rang zehn, Gladbach auf Position 12.





Augsburg schlägt Wolfsburg

Im ersten Sonntagsspiel des 28. Spieltags der Bundesliga hat der FC Augsburg 3:0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.



Die Augsburger stehen damit auf Rang 14 nur noch einen Platz hinter Wolfsburg. Der Rückstand beträgt zwei Punkte, wobei Augsburg bisher ein Spiel weniger absolviert hat. Die Hausherren legten am Sonntag einen Blitzstart hin. Bereits in der ersten Minute sorgte Iago für den ersten Treffer des Tages. Viele weitere Möglichkeiten gab es im Anschluss zunächst nicht, die Wölfe brachten im Offensivspiel nur wenig zustande. Nach dem Seitenwechsel drehte Augsburg dann auf. Erst traf Florian Niederlechner in der 63. Minute nach einer Ecke zum 2:0. Dann legte Mads Pedersen in der 69. Minute nach. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt entschieden, da den Gästen nichts mehr einfiel. Für Augsburg geht es am Mittwoch mit dem Nachholspiel gegen Mainz weiter, Wolfsburg ist unterdessen am Samstag gegen Bielefeld gefordert.

Dortmund geht gegen Leipzig unter



Am 28. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse gegen RB Leipzig mit 1:4 verloren.



Die Partie stand von Beginn an voll auf dem Gaspedal, bei Teams suchten den direkten Weg zum Tor. In der fünften Spielminute scheiterte Silva aus spitzem Winkel an Kobel, in der siebten Minute misslang Reus der Querpass zu Haaland. Ein Fehler von Simakan brachte den Norweger in der 13. Minute in eine gute Schussposition, der zielte aber zu weit rechts. Mitten in einer BVB-Drangphase schlug dann aber Laimer zu, als er in der 21. Minute von Nkunku geschickt wurde und den Torwart gefühlvoll per Heber überwand. Angepeitscht vom ausverkauften Haus setzte die Rose-Elf nach, RB blieb aber stets gefährlich. Das resultierte in der 30. Minute dann auch im zweiten Gästetreffer: Hummels fälschte eine Nkunku-Flanke zu Laimer ab, der zog aus dem Rückraum ab und Can fälschte unhaltbar in die Maschen ab. Konzentrierte Leipziger ließen dann bis zur Pause nicht mehr viel zu und führten nicht unverdient. Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild: Dortmund übte Druck aus, die Sachsen hielten stand. In der 57. Minute waren es dann auch sie, die erhöhten, als Laimer im Strafraum clever mit der Hacke zurücklegte und Nkunku trocken ins rechte Eck vollstreckte. Die Schwarz-Gelben suchten verzweifelt eine Antwort, fanden sie aber erst spät: in der 84. Minute bekam RB eine Ecke nicht geklärt und nach erneuter Hereingabe von Can köpfte Joker Malen ins linke Eck ein. Doch Olmo erstickte die vagen Hoffnungen der Borussia bereits in der 86. Minute, als er 20 Meter vor dem Tor nicht angegriffen wurde und seinen Schlenzer über die rechte Unterkante der Latte im Netz unterbrachte - Traumtor. Dies stellte gleichzeitig die endgültige Entscheidung dar, die Ostdeutschen fuhren als das wachere Team verdient drei Punkte ein.





Quelle: dts Nachrichtenagentur