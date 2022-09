Champions League: Frankfurt bezahlt gegen Sporting Lehrgeld

Am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat Eintracht Frankfurt vor heimischer Kulisse gegen Sporting Lissabon mit 0:3 verloren.

Die Partie gestaltete sich von Beginn an eher zäh. Beide Teams wirkten nervös und hatten eine hohe Fehlpassdichte. In der zweiten Minute schenkte Ugarte mit seinem missglückten Rückpass Kolo Muani fast die Führung, allein vor Adan scheiterte der Franzose aber an der Fußabwehr des Keepers. Ansonsten gab es eher Stückwerk zu sehen. Sportings erste Chance hatte in der 35. Minute Edwards, der in den Strafraum dribbelte und aus sieben Metern nicht an Trapp vorbeikam. Zur Pause gab es somit keine Tore zu bestaunen. Nach dem Seitenwechsel drückten die Hessen etwas mehr Richtung Strafraum und liefen früh an. In der 53. Minute folgte daraus eine Chance für Kamada, dessen Schuss aber von Luis Neto abgeblockt wurde. Die Portugiesen kamen selten vor den Kasten, aber wenn dann gefährlich: In der 65. Minute bekam die Eintracht in der Mitte eine Morita-Flanke nicht geklärt und Edwards spitzelte das Rund in die rechte Ecke. In Minute 67 folgte auch schon der nächste Nackenschlag für die Glasner-Elf, als Edwards rechts im Strafraum die Übersicht behielt und Trincao seine Vorlage in die rechte Ecke schweißte. Die Adlerträger mussten diesen Schock zunächst verdauen, echte Chancen waren Mangelware. Stattdessen konterten die Amorim-Schützlinge extrem kaltschnäuzig: Nuno Santos nahm in Minute 82 einen Diagonalball von Pedro Porro links im Sechzehner technisch stark an und traf unten rechts. Damit war die Messe gelesen, die Gäste siegten am Ende deutlich. Mit der Heimniederlage steht Frankfurt in Gruppe D zum Auftakt direkt unter Druck, auch wenn mit Tottenham und Marseille keine unlösbaren Aufgaben auf die Eintracht warten.

FCB bezwingt Inter - Leverkusen unterliegt Brügge

Am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat der FC Bayern München auswärts gegen Inter Mailand mit 2:0 gewonnen und Bayer 04 Leverkusen zu Gast beim FC Brügge mit 0:1 verloren.



Der deutsche Rekordmeister sprühte von Beginn an vor Spielfreude und kreierte einige hochkarätige Chancen, die Hausherren versteckten sich jedoch keineswegs und hatten ihrerseits einige gute Ideen nach vorne. Ein Geistesblitz von Kimmich brachte in der 25. Minute die Führung für den FCB, als er einen langen Ball perfekt zu Sané brachte, der Onana umkurvte und locker einschob. Einige weitere gute Möglichkeiten ließen die Münchener aber ungenutzt und führten zur Pause nur knapp. Auch in den zweiten 45 Minuten verzeichnete der Gast ein klares Chancenplus. Ein sehenswerter Spielzug in der 66. Minute brachte dann auch das 2:0, als Sané einen doppelten Doppelpass mit Coman spielte, in die Mitte gab und d`Ambrosio die Kugel unglücklich ins eigene Netz drückte. Es folgte ein unterhaltsamer Schlagabtausch, es blieb aber beim 2:0 für die Nagelsmann-Elf.



Parallel in Brügge zeigte sich Leverkusen auch spielstark, aber auch zu ungenau in den Abschlüssen und zu verspielt. Überraschend führten in der 42. Minute dann die Belgier: Syllas Kopfball hatte Hradecky scheinbar schon sicher, fiel im Anschluss aber mit der Kugel in den Kasten. Bitter lag die Werkself damit zur Halbzeit hinten. Die Seoane-Schützlinge rannten auch in Durchgang zwei an, blieben aber glücklos. In der 73. Minute wurde der Treffer von Tah zurückgepfiffen, weil der Verteidiger beim Freistoß von Hudson-Odoi wenige Millimeter im Abseits gestanden hatte. Es sollte nicht sein, Brügge siegte äußerst glücklich. Damit startet Bayern München perfekt in Gruppe C, Leverkusen muss sich gegen Atletico und Porto in Gruppe B deutlich steigern.

