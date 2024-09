Nationaltorwart ter Stegen fällt wohl für restliche Saison aus

Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen fällt wegen einer Knieverletzung wohl die gesamte restliche Saison aus.

Medizinische Untersuchungen hätten bestätigt, dass er sich einen kompletten Riss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen habe, teilte der FC Barcelona am Montag mit. Der Keeper werde sich noch am Montagnachmittag einem chirurgischen Eingriff unterziehen, und sobald dieser abgeschlossen sei, werde ein neues Update veröffentlicht.



Der Barca-Torhüter hatte sich die Verletzung am Sonntagabend im Spiel beim FC Villarreal zum Ende der ersten Halbzeit zugezogen. Ter Stegen wurde im Anschluss mit einer Trage vom Feld gebracht. Der Torwart war erst vor wenigen Wochen von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur neuen Nummer 1 im Tor der DFB-Elf ernannt worden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur