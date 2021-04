Adi Hütter verlässt Eintracht Frankfurt am Saisonende

Eintracht Frankfurt und Adi Hütter gehen ab Sommer getrennte Wege. Eine Vertragsklausel ermöglicht dem 51-jährigen Österreicher einen vorzeitigen Ausstieg aus seinem bis zum 30. Juni 2023 laufenden Kontrakt. Der Cheftrainer informierte am späten Montagabend den Vorstand des Klubs und am Dienstagmorgen die Lizenzspielermannschaft.

„Die Entscheidung, zur neuen Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich habe hier drei unglaublich erfolgreiche und intensive Jahre erlebt, die ich gemeinsam mit der Mannschaft zum Ende dieser Saison mit einem herausragenden Ergebnis abschließen möchte. Wir haben eine historische Chance. Alles, was für mich jetzt zählt, ist der Erfolg der Eintracht. Wir wollen unseren Vorsprung verteidigen und uns für die Champions League qualifizieren. Diesem Ziel ordnen wir alles unter“, erklärt Adi Hütter.



Sportvorstand Fredi Bobic sagt: „Adi Hütter hat für Eintracht Frankfurt Außerordentliches geleistet und kann die Saison mit dem Erreichen der Champions League krönen. Diesem Ziel gilt unsere gesamte Aufmerksamkeit in den kommenden fünf Wochen bis zum Ende dieser Spielzeit.“

Adi Hütter kam zur Saison 2018/19 vom BSC Young Boys aus Bern zu Eintracht Frankfurt und folgte auf Niko Kovac. Mit bislang 152 Punkten in 96 Bundesligaspielen hat er einen Punkteschnitt von 1,58 pro Partie vorzuweisen. In den ersten beiden Spielzeiten hatte Hütter den Klub auf die Ränge sieben und neun geführt. Vor dem 29. Spieltag steht in der laufenden Saison 2020/21 Platz vier zu Buche. Unter Hütter zog Eintracht Frankfurt 2019 ins Halbfinale der UEFA Europa League sowie im Jahr darauf ebenfalls ins Halbfinale des DFB-Pokals ein.

Quelle: Eintracht Frankfurt Fußball AG