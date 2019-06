Hannovers neuer Trainer Slomka sicher: „Die allerstärkste 2. Liga aller Zeiten!“

Nach fünfeinhalb Jahren ist Mirko Slomka als 96-Trainer zurück in Hannover – und soll den Krisen-Klub direkt wieder in die Bundesliga führen. Mit Stuttgart, dem HSV und Nürnberg ist die Konkurrenz jedoch äußerst stark. Slomka sagt im SPORT BILD-Interview: „Die Qualität in der Liga ist nun extrem hoch. Diesmal ist es mit Sicherheit die allerstärkste 2. Liga aller Zeiten!“

Mit Schalke, dem HSV und eben Hannover hat Slomka Erfahrung mit sogenannten Chaos-Klubs. Auf die Frage, welche Qualitäten man als Trainer für solche Vereine brauche, sagt er: „Man muss eine gewisse Gelassenheit mitbringen, da hilft mit Sicherheit Erfahrung. Mein sehr geschätzter Kollege Dieter Hecking hat das bei seiner Vorstellung beim HSV treffend formuliert, dass er auch da ist, um Ruhe reinzubringen. Gerade wenn es in Vereinen in der Vergangenheit öfter mal turbulent zuging, braucht man Kapitäne, die nicht bei jedem Anflug von Sturm sofort SOS funken.“ Quelle: SPORT BILD

