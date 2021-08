CL-Auslosung: Bayern München trifft auf Barca - Leipzig gegen PSG

Bei der anstehenden UEFA Champions-League-Saison 2021/22 muss der FC Bayern München in Gruppe E gegen den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew antreten.

Borussia Dortmund muss hingegen in Gruppe C gegen Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul ran, ist das Ergebnis der Gruppenauslosung am Donnerstagabend in Istanbul.



RB Leipzig bekommt es in Gruppe A mit Manchester City, Paris Saint Germain und Club Brügge zu tun - ein echtes Hammerlos für die Sachsen.



Für den VfL Wolfsburg wurden in Gruppe G der FC Sevilla, LOSC Lille und der FC Salzburg als Vorrundengegner ausgelost.



Das Finale der Champions League findet am 28. Mai 2022 in St. Petersburg statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur