Weiterer positiver Covid-Test im Team Deutschland

Am Dienstagnachmittag ist das Team D über einen weiteren positiven Covid-Test in der deutschen Olympiamannschaft informiert worden. Der Test wurde bei der Anreise am 8. Februar am Flughafen genommen.

Das Teammitglied ist symptomfrei und wurde zunächst vom Rest des Teams separiert. Es wird ein weiterer PCR-Test zur Bestätigung durchgeführt. In Abhängigkeit vom Ergebnis wird das weitere Prozedere festgelegt. Die Teilmannschaft und das Team D stehen gemeinsam in engem Kontakt mit dem Teammitglied.

Quelle: Deutscher Olympischer Sportbund e.V.