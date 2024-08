2. Bundesliga: Fürth verspielt Sieg auf dem Betzenberg

Zum Auftakt des 2. Spieltags in der 2. Bundesliga hat Greuther Fürth gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:2 unentschieden gespielt und sich damit vorerst auf Platz eins der Tabelle positioniert.

Kaiserslautern ist aber punktgleich direkt dahinter auf Rang zwei.



Fürths Julian Green (31. per Strafstoß) und Noel Futkeu (38.) legten vor, kurz vor dem Halbzeitpfiff kam noch der Anschlusstreffer durch Lauterns Daniel Hanslik (45.+1 Minute). Danach passierte lange nichts, bis Ragnar Ache in der 84. Minute für die Gastgeber ausglich.



In der parallel ausgetragenen Partie siegte Regensburg mit 1:0 gegen den SSV Ulm. Regensburg ist damit auf Platz neun, Ulm fällt auf Platz 15.

Quelle: dts Nachrichtenagentur