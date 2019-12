Berti Vogts adelt Borussia Mönchengladbachs Trainer: "Rose hat viel von Weisweiler"

Berti Vogts vergleicht Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose mit Meistertrainer Hennes Weisweiler. "Die Art, wie er mit dem Team umgeht, wie er die Spieler immer wieder fordert, seine Ansprache, auch, wie er an der Seitenlinie coacht - Marco Rose hat sehr viel von Hennes Weisweiler", sagte der Rekordspieler von Borussia Mönchengladbach und frühere Bundestrainer der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Weisweiler, der Meistertrainer der Gladbacher aus den 1970er-Jahren, wäre am 5. Dezember 100 Jahre alt geworden. Vogts (72) ist sehr angetan von dem, was Roses Gladbacher derzeit zeigen und traut ihnen viel zu. "Es war ein tolles Spiel gegen den FC Freiburg. Borussia spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wenn Gladbach am Samstag gegen die Bayern gewinnt, wird es schwer sein, sie da oben wieder wegzukriegen", sagte Vogts mit Blick auf das Topspiel des Bundesliga-Spitzenreiters gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München am Samstag.

Quelle: Rheinische Post (ots)