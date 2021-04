Matthäus: FC Bayern hat weiter große Chance gegen PSG

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus rechnet dem FC Bayern München in der Champions League weiterhin große Chancen auf das Weiterkommen zu. Paris Saint-Germain habe ihn "eigentlich enttäuscht, deshalb hat der FC Bayern nach wie vor eine große Chance", sagte Matthäus dem "Kicker".

Im Hinspiel habe Paris die Schwächen der Bayern mit Qualität und Schnelligkeit gekontert. "Außer von Neymar und Mbappé habe ich aber nicht viel gesehen." Das Hinspiel im Viertelfinale am vergangenen Mittwoch hatten die Bayern zu Hause mit 2:3 verloren. Das Rückspiel in Paris findet am Dienstagabend statt. Dabei müssen die Münchner erneut auf Torjäger Robert Lewandowski verzichten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur