DFB-Pokal: Leverkusen und Union Berlin weiter

Im DFB-Pokal-Achtelfinale haben sich Bayer Leverkusen und Union Berlin am Mittwochabend durchgesetzt, der VfB Stuttgart und der SC Verl 1924 sind draußen. Leverkusen siegte 2:1 gegen Stuttgart, Verl unterlag Union mit 0:1.

Nachdem in Leverkusen lange trotz ansehnlicher Leistung auf beiden Seiten keine Treffer fielen, fabrizierte Stuttgarts Fabian Bredlow in der 71. Minute ein Eigentor, Leverkusens Lucas Alario legte in der 83. Minute nach.



Nur zwei Minuten später kam der Anschluss von Stuttgarts Wamangituka Silas, der Ausgleich und die Verlängerung wären für die Schwaben verdient gewesen.







In Verl erzielte Unions Robert Andrich in der 86. Minute den entscheidenden Treffer, nachdem die erste Halbzeit des Bundesligisten schwach war und Verl tapfer kämpfte.





Bayern stehen im DFB-Pokal-Viertelfinale

Der FC Bayern steht zum 13. Mal in Folge im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Münchener gewannen am Mittwochabend im Achtelfinale gegen Hoffenheim mit 4:3. Hoffenheim war in der 8. Minute in Führung gegangen, zwar durch ein Eigentor von Jérome Boateng, allerdings kam auch der Ausgleich fünf Minuten später durch ein Eigentor, diesmal von Hoffenheims Benjamin Hübner (13. Minute). Danach drehten die Bayern weiter auf, es trafen Thomas Müller (20.) und zweimal Robert Lewandowski (36. und 80. Minute). Gegen Ende zeigte Hoffenheim doch nochmal erstaunliche Regung, Munas Dabbur traf für Hoffenheim in der 82. und gleich auch nochmal in der 92. Minute.



DFB-Pokal: Viertligist Saarbrücken nach Elfmeterschießen weiter

Im letzten Achtelfinale des DFB-Pokals hat Viertligist 1. FC Saarbrücken gegen Zweitligist Karlsruher SC im Elfmeterschießen mit einem 5:3 das Ticket fürs Viertelfinale gelöst. Nach 90 Minuten war die Partie beim Stand von 0:0 in die Verlängerung gegangen, auch dort fiel kein Tor.







Am Dienstag hatten sich schon Schalke, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf fürs Viertelfinale qualifiziert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur