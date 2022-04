1. Bundesliga: Bayern siegen nur per Elfmeter gegen Augsburg

Der FC Bayern München hat nur extrem mühsam mit einem 1:0 gegen den FC Augsburg gewonnen.

In der ersten Halbzeit waren die Bayern wie versteinert, im zweiten Durchgang lief es dann etwas besser. Erst ein nach Handspiel ebenso streng gegebener wie sicher von Robert Lewandowski verwandelter Elfmeter bewahrte den Rekordmeister acht Minuten vor Ende vor einer handfesten Blamage. Augsburg hatte einen sehr starken Rafal Gikiewicz im Tor, der nur einmal beim Strafstoß Pech hatte. In der Tabelle stellen die Bayern den Abstand wieder auf neun Punkte zum BVB her, Augsburg ist auf Position 14.

1. Bundesliga: Union gewinnt Berlin-Derby gegen Hertha

In der Samstagabendpartie des 29. Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin das Stadtderby gegen Hertha BSC mit 4:1 gewonnen.



Hertha hatte in der ersten Halbzeit mit einer ultra-defensiven und geradezu destruktiven Haltung gar nichts zu Stande gebracht und konnte froh sein, dass zunächst nur ein Gegentreffer durch Genki Haraguchi (31. Minute) kam. Im zweiten Durchgang war die Partie dann zuerst etwas ausgeglichener, Unions Timo Baumgartl fabrizierte in der 49. Minute ein Eigentor. Dann kippte die Partie aber erneut zu Gunsten der Gäste, durch Treffer von Grischa Prömel (53.), Sheraldo Becker (74.) und Sven Michel (85. Minute) wurde die Sache klar entschieden. Die "Eisernen" hatten auch das "Hinspiel" im November und ein Pokalspiel bereits für sich entschieden und bleiben die Nummer eins in der Hauptstadt - in der Tabelle immerhin auf Platz sieben. Die Hertha ist weiter im Abstiegskampf und findet sich auf Position 17 wieder.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: SpVgg Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach 0:2, 1. FC Köln - Mainz 05 3:2 und VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld 4:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur