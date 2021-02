Champions League: Lazio im Hinspiel gegen Bayern München chancenlos

Im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League hat der FC Bayern München auswärts gegen Lazio Rom mit 4:1 gewonnen und die Tür zum Viertelfinale weit aufgestoßen.

Die Bayern traten gewohnt dominant auf und bekamen den ersten Treffer aufgelegt, als Musacchio in der neunten Minute einen katastrophalen Rückpass spielte, Lewandowski dazwischen stieß und mühelos vollstreckte. In der 24. Minute legten die Süddeutschen auch schon nach, als Goretzka zentral vor dem Sechzehner Musiala bediente und der 17-Jährige präzise ins linke Eck einschoss. Die Italiener wirkten unkonzentriert, in der 42. Minute folgte bereits das Dritte, als Coman im Strafraum die komplette Abwehr stehen ließ, an Reina scheiterte und Sané im Nachsetzen die Kugel in die Maschen drückte. Nach der Pause legte die Flick-Elf direkt nach, als Sané in der 46. Minute von links im Strafraum scharf in die Mitte zu Davies spielte und Acerbi dazwischen das Leder ins eigene Gehäuse beförderte. In der 49. Minute gab es immerhin mal ein Lebenszeichen von Lazio, als Luis Alberto Correa in Szene setzte und der Angreifer sich gegen die gesamte Gäste-Abwehr durchsetzte und Neuer flach bezwang. Die Römer berappelten sich in der Folge, der Bundesligist schien mit dem Ergebnis zufrieden. Entsprechend plätscherte das Spiel dem Abpfiff entgegen. In der 80. Minute hatte Lewandowski nochmal die Gelegenheit zum Fünften, Reina war jedoch auf dem Posten. Am Ende stand eine überzeugende Vorstellung der Münchener, die mit vier Auswärtstoren im Rückspiel am 17. März beste Chancen haben, ins Viertelfinale einzuziehen.





Quelle: dts Nachrichtenagentur