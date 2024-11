Nations League: Deutschland und Ungarn unentschieden

Am 6. Gruppenspieltag der Nations League haben sich Deutschland und Ungarn mit 1:0 gewonnen. Damit steht Deutschland an der Spitze der Gruppe 3, Ungarn bleibt auf dem 3. Rang.

Die DFB-Elf war klar spielbestimmend. Die ungarische Abwehr stand jedoch nahezu fehlerfrei. Immer wieder kamen die Gastgeber zu klaren Chancen, die Deutschlands Torhüter, Alexander Nübel, aber souverän parierte.



Der Führungstreffer gelang Felix Nmecha schließlich in der 76. Minute. Doch Dominik Szoboszlai verwandelte in der 9. Minute der Nachspielzeit einen Strafstoß und erzielte so den Ausgleich.



Im parallel laufenden Spiel haben sich die Niederlande und Bosnien-Herzegowina mit 1:1 unentschieden getrennt. Die Niederlande sind in Gruppe 3 folglich auf dem 2. Platz, Bosnien-Herzegowina auf dem Abstiegsplatz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur