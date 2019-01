Handball: Ex-Bundestrainer Sigurdsson erwartet „beste WM aller Zeiten“

Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat hohe Erwartungen an die am Donnerstag in Deutschland und Dänemark beginnende Handball-Weltmeisterschaft.

Der Isländer, der 2016 mit Deutschland sensationell den EM-Titel gewann, sagt in SPORT BILD (Mittwoch-Ausgabe): „Ich freue mich auf eine wahnsinnige Handball-Atmosphäre. Meine Frau Ingibjörg kommt mit nach München. Die WM wird bombastisch. Deutschland und Dänemark – bessere Ausrichter gibt es nicht. Das wird die beste WM aller Zeiten!“

Sigurdsson, der jetzt Japan trainiert, traut der deutschen Mannschaft einiges zu: „Ich muss kein Professor sein, um zu wissen, dass Deutschland eine starke Mannschaft hat. Der Anspruch ist hoch, die Jungs sind gut genug, die Top 4 zu packen. Aber die Spitze ist auch sehr, sehr dicht da oben. Es kommt darauf an, die perfekte Welle zu erwischen, von der man dann getragen wird. So wie wir es 2016 geschafft haben. Das war für uns alle ein Märchen.“ Quelle: SPORT BILD

